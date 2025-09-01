Кукуруза и подсолнечник на Харьковщине созрели раньше сроков: почему это плохо

Погодные условия в августе на многих территориях Харьковской области привели к преждевременному созреванию урожая, что негативно сказалось на его объемах.

Речь идет о кукурузе и подсолнечнике, которые созрели на две недели раньше средних многолетних сроков. Соответственно произошло снижение продуктивности этих культур, то есть уменьшение абсолютного веса зерна и семян, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение последнего летнего месяца преимущественно сохранялись малоблагоприятные агрометеорологические условия для завершения вегетации поздних культур», — констатируют в ведомстве.

Так, локальные дожди в отдельные дни первой и второй декад августа существенного влияния на увлажнение почвы не оказали, засуха продолжалась. Осадки 23 и 24 августа улучшили ситуацию на большей части области, но на юге почва оставалась сухой, накопления влаги не было.