Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Синьківка.
На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 14 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 16:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".