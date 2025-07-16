Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині

Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 14 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.