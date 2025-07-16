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Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині

Фронт 16:44   16.07.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 14 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 16:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".