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Генштаб сообщил, где враг пытался атаковать на Харьковщине

Фронт 16:44   16.07.2025
Виктория Яковенко
Генштаб сообщил, где враг пытался атаковать на Харьковщине Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 14 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 16:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".