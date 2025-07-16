Генштаб сообщил, где враг пытался атаковать на Харьковщине

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 14 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.