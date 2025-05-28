Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории

28 мая – Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера громады. В этот день 1997 года Украина подписала соглашение с РФ, которым разрешила Черноморскому флоту и дальше находиться в Крыму. В 1987-м немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве. В 1961-м создали международную правозащитную организацию «Amnesty International», которая едва не распрощалась с репутацией в первый год российского вторжения в Украину. В 1916-м умер Иван Франко. В 1871-м разгромили Парижскую коммуну. В 1830-м в США был приняли Акт о выселении индейцев. 28 мая 1756 года считают Днем рождения майонеза.

Праздники и памятные даты 28 мая

28 мая в Украине – Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера громады.

В мире – Всемирный день борьбы с голодом, Международный день действий по охране женского здоровья, День менструальной гигиены, Всемирный день рассеянного склероза (последняя среда мая).

Также сегодня: Всемирный день выдры (отмечают в последнюю среду мая), День международной организации «Amnesty International», День рождения майонеза.

28 мая в истории

28 мая 1756 года считается днем рождения одного из самых популярных соусов мира – майонеза. Подробнее.

28 мая 1830 года президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев. Подробнее.

28 мая 1871 года в результате так называемой «Братоубийственной недели» – жестоких кровавых боев на улицах Парижа – разгромили Парижскую коммуну. Подробнее.

28 мая 1916 года умер один из самых известных украинских писателей Иван Франко. Ему было 59 лет, и, к сожалению, последние годы своей жизни он провел в больших физических и душевных муках. Подробнее.

28 мая 1925 года создали Украинский комитет краеведения. В этот день в Украине отмечают Всеукраинский день краеведения. Подробнее.

28 мая 1961 года – день основания международной правозащитной организации «Amnesty International». Отсчет ведут от того дня, когда в британской еженедельной газете «The Observer» началась всемирная кампания «Ходатайство об амнистии». Вот как ее анонсировало само издание более 60 лет тому назад: «По ОБЕ СТОРОНЫ «Железного занавеса» тысячи мужчин и женщин содержат в тюрьмах без суда, поскольку их политические или религиозные взгляды отличаются от взглядов их правительств. Питер Бененсон, лондонский адвокат, задумал идею всемирной кампании «Ходатайство об амнистии, 1961″, чтобы призвать правительства освободить этих людей или по крайней мере обеспечить им справедливый суд. Кампания начинается сегодня, и The Observer рад предложить ей платформу».

Статья, написанная Бененсоном называлась «Забытые заключенные». Идея этого текста у него возникла из-за истории двух студентов из Португалии, осужденных за тост «За свободу». Его произнесли в одном из кафе Лиссабона (в то время в стране был диктаторский режим Салазара — «Новое государство»). Однако в самой статье юрист писал не только об этом случае, а о целом ряде людей, подвергшихся политическим преследованиям в разных странах.

«Начинающаяся сегодня кампания является результатом инициативы группы юристов, писателей и издателей в Лондоне, разделяющих основное убеждение, высказанное Вольтером: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». Мы создали офис в Лондоне для сбора информации об именах, количестве и условиях заключения тех, кого мы решили назвать «Узниками совести»; и мы определяем их так: «Любое лицо, физически ограниченное (заключением или иным образом) от выражения (в любой форме — слов или символов) любого мнения, которого честно придерживается, и которое не пропагандирует и не оправдывает личного насилия». Мы также исключаем тех людей, которые вступили в сговор с иностранным правительством с целью свержения собственного правительства. Наш офис будет время от времени проводить пресс-конференции, чтобы привлечь внимание к «Узникам совести», беспристрастно отобранным из разных уголков мира. И он будет предоставлять фактическую информацию любой группе, существующей или новой, в любой части мира, которая решит приобщиться к специальным усилиям в пользу свободы мысли или религии», — писал Бененсон.

Кампания, которую запустил лондонский юрист, как бы сказали сейчас, «завирусилась». Его текст перепечатали издания по всему миру. В современной Amnesty International отмечают, что эта статья «разбудила идею, что люди в любом месте могут объединяться и демонстрировать свою солидарность в поддержку свободы и правосудия». Сейчас в организации информируют, что движение объединяет более 10 миллионов человек в более чем 150 странах.

При этом периодически деятельность Amnesty International вызывала скандалы. Один из самых мощных связан с докладом 2022 года о вторжении РФ в Украину. Авторы этого якобы исследования фактически обвинили ВСУ в защите своего государства, распространяя российские нарративы о размещении военнослужащих в школах и больницах, которое нарушает правила войны и создает опасность для мирных жителей. Украина жестко отреагировала на этот доклад. В частности, МИД выступил с требованием к организации «прекратить создавать фальшивую реальность», а Офис президента (устами Подоляка) прямо заявил, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Президент Украины назвал отчет правозащитников «аморальной избирательностью». Позицию поддержали международные партнеры. И эта ситуация болезненно ударила как по репутации, так и по финансированию Amnesty International – она потеряла сотни доноров. Хотя за прошедшее с тех пор время организация несколько восстановила репутацию, а ее заявления цитируют украинские СМИ, к освещению правозащитниками агрессивной войны РФ против Украины и сейчас есть вопросы.

В частности, вот как прокомментировал ежегодный доклад Amnesty International за 2024-й омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Даже в этом отчете Amnesty International сознательно или бессознательно подыгрывает агрессору, одним из нарративов которого является утверждение, что «не все так однозначно», — в частности отметил он.

28 мая 1987 года 18-летний немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга в Москву, где приземлился на Красной площади. Подробнее.

28 мая 1997 года в Киеве главы правительств Украины и РФ подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Подробнее.

Церковный праздник 28 мая

28 мая чтят память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского. Подробнее.

Народные приметы 28 мая

Если погода 28 мая безветренная, то будет хороший урожай.

Если на солнце греется много ящериц – ждите дождя.

Если птицы низко летают – пойдет дождь.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя физически работать.

Нельзя оставлять дверь дома открытой.

Не стоит ругаться, злословить, ссориться.