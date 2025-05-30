Сегодня 30 мая: какой день в истории

30 мая год назад около полуночи российская армия ударила ракетой по жилой пятиэтажке в Харькове. Погибли девять человек. В 1985-м состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан». В 1876-м российский император подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. В 1814-м после отречения Наполеона и Реставрации подписали Парижский мирный договор. В 1574-м умер король Франции Карл IX. В 1536-м английский король Генрих VIII женился в третий раз. В 1431-м в Руане казнили Жанну д’Арк.

Праздники и памятные даты 30 мая

30 мая в Украине – День степи.

В мире – Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, Европейский день соседей (отмечают в последнюю пятницу мая).

Также сегодня: День женской эмансипации, Международный день объятий вашей кошки, Международный день картофеля.

30 мая в истории

30 мая 1431 года в Руане сожгли на костре французскую воительницу и святую Жанну д’Арк. Подробнее.

30 мая 1536 года «самый женатый» из королей Англии Генрих VIII женился на третьей и самой любимой из шести своих жен — Джейн Сеймур. Подробнее.

30 мая 1574 года умер король Франции Карл IX. Королем стал его брат Генрих, которому еще предстояло сбежать из Польши. Подробнее.

30 мая 1814 года подписали Парижский мирный договор. Он официально завершил войну Шестой коалиции против Французской империи. Подробнее.

30 мая 1876 года Российский царь Александр II подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. Подробнее.

30 мая 1896 года в Российской империи произошла трагедия на Ходынском поле. Подробнее.

30 мая 1919 года во Владивостоке на Второй сессии Украинского Дальневосточного краевого совета приняли Конституцию национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке. Подробнее.

30 мая 1982 года 16-м членом НАТО стала Испания.

30 мая 1985 года на авиасалоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан». Подробнее.

В ночь с 30 на 31 мая 2024 года российская армия нанесла серию ракетных ударов из ЗРК С-300 и С-400 по Новобаварскому району Харькова. Взрывы начались около 23:50 30 мая и продолжались в первые минуты 31-го. Первая же ракета попала в жилую пятиэтажку.

В результате погибли девять человек, еще 25 – пострадали (среди пострадавших были дети 11 и 12 лет). «Сложились» три этажа одного из подъездов, завалы разбирали двое суток. Тело же одной из погибших обнаружили между разрушенным домом и гаражом. В прокуратуре предположили, что взрывной волной женщину выбросило на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда. В целом россияне нанесли удар по району пятью ракетами: были повреждены многоэтажки, швейный цех, жилые дома.

«Враг в очередной раз применил тактику «повторного удара». Все пять ударов по Новобаварскому району вс рф нанесли с промежутком времени. После первых атак на место выехали полицейские и медики. Полицейская получила ранения, авто скорой медицинской помощи повреждено», — сообщала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Церковный праздник 30 мая

30 мая чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской. Подробнее.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый, то таким будет лето.

Если дождя нет, то будет ранняя осень.

Если в лесу стучит дятел – скоро начнутся дожди.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя устраивать застолье и употреблять алкоголь.

Нельзя ходить в лес.

Не следует в этот день принимать поспешные решения.