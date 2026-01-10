Вместо газа – вода: без услуги мужчина оставил соседей в Харькове (видео)
Часть жителей одного из домов Киевского района временно остались без газоснабжения. В Харьковском городском филиале «Газсети» выяснили, что произошло.
«Один из жителей пятиэтажки решил самовольно заменить газовое оборудование. Нарушитель при подключении перепутал шланги, в результате чего в систему газоснабжения попала вода. Это и повлекло за собой аварийную ситуацию», — отметили специалисты.
Видео: Харьковский городской филиал «Газсети»
Газовики выполнили полный цикл технических работ: удалили в трубах влагу, конденсат и воду, а также проверили герметичность системы.
Все расходы должен будет заплатить мужчина, отметили в «Газсетях».
Потребителей призвали не рисковать собственной безопасностью и обращаться только к специалистам, имеющим разрешения и опыт работы с газовым оборудованием.
