Вместо газа – вода: без услуги мужчина оставил соседей в Харькове (видео)

Общество 19:14   10.01.2026
Виктория Яковенко
Часть жителей одного из домов Киевского района временно остались без газоснабжения. В Харьковском городском филиале «Газсети» выяснили, что произошло.

«Один из жителей пятиэтажки решил самовольно заменить газовое оборудование. Нарушитель при подключении перепутал шланги, в результате чего в систему газоснабжения попала вода. Это и повлекло за собой аварийную ситуацию», — отметили специалисты.

Видео: Харьковский городской филиал «Газсети»

Газовики выполнили полный цикл технических работ: удалили в трубах влагу, конденсат и воду, а также проверили герметичность системы.

Все расходы должен будет заплатить мужчина, отметили в «Газсетях».

Потребителей призвали не рисковать собственной безопасностью и обращаться только к специалистам, имеющим разрешения и опыт работы с газовым оборудованием.

Автор: Виктория Яковенко
