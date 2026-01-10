Замість газу – вода: без послуги чоловік залишив сусідів у Харкові (відео)

Частина жителів одного з будинків у Київському районі тимчасово залишились без газопостачання. У Харківській міській філії «Газмережі» з’ясували, що сталося.

«Один з мешканців п’ятиповерхівки вирішив самовільно замінити газове обладнання. Порушник під час підключення переплутав шланги, унаслідок чого в систему газопостачання потрапила вода. Це і спричинило аварійну ситуацію», – зазначили фахівці.

Відео: Харківська міська філія «Газмережі»

Газовики виконали повний цикл технічних робіт: видалили у трубах вологу, конденсат та воду, а також здійснили перевірку герметичності системи.

Усі витрати повинен буде оплатити чоловік, зазначили у «Газмережах».

Споживачів закликали не ризикувати власною безпекою та звертатися лише до фахівців, які мають дозволи та досвід у роботі з газовим обладнанням.