На Золочевщине завтра не будет газа в нескольких селах

Завтра, 24 декабря, газовщики будут проводить работы, из-за которых придется временно прекратить подачу голубого топлива в некоторые села на Харьковщине.

В Харьковском филиале «Газсети» уточнили, что работы начнут в 09:00 и планируют закончить до 16:00 на следующий день.

Так без газа завтра будут жители таких сел в Богодуховском районе:

с. Гуриновка;

с. Отльшанское;

с. Победы;

с. Малая Рогозянка.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили газовщики.

