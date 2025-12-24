Live

На Золочевщине завтра не будет газа в нескольких селах

Общество 09:55   24.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Золочевщине завтра не будет газа в нескольких селах

Завтра, 24 декабря, газовщики будут проводить работы, из-за которых придется временно прекратить подачу голубого топлива в некоторые села на Харьковщине. 

В Харьковском филиале «Газсети» уточнили, что работы начнут в 09:00 и планируют закончить до 16:00 на следующий день.

Так без газа завтра будут жители таких сел в Богодуховском районе:

  • с. Гуриновка;
  • с. Отльшанское;
  • с. Победы;
  • с. Малая Рогозянка.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили газовщики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
