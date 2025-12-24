На Золочевщине завтра не будет газа в нескольких селах
Завтра, 24 декабря, газовщики будут проводить работы, из-за которых придется временно прекратить подачу голубого топлива в некоторые села на Харьковщине.
В Харьковском филиале «Газсети» уточнили, что работы начнут в 09:00 и планируют закончить до 16:00 на следующий день.
Так без газа завтра будут жители таких сел в Богодуховском районе:
- с. Гуриновка;
- с. Отльшанское;
- с. Победы;
- с. Малая Рогозянка.
«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили газовщики.
