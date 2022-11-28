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Зруйнований армією РФ музей Сковороди на Харківщині затягнуть сіткою

Культура 20:48   28.11.2022
Олена Нагорна
Зруйнований армією РФ музей Сковороди на Харківщині затягнуть сіткою

Виставкові приміщення музею Григорія Сковороди, пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 7 травня, готують до консервації.

“Головна будівля музею, яка є пам’яткою національного значення, зруйнована вщент — залишилися самі стіни. Сьогодні йде підготовка проєктної документації на протиаварійні та консервативні роботи відповідно до чинного законодавства України, передбачається закриття даху і затягування сіткою об’єкта по периметру”, – зазначила директор музею Наталія Мицай, передає пресслужба облради.

Зазначені заходи, за словами Мицай, допоможуть захистити будівлю від подальшої руйнації. Інші ж будівлі, розташовані на території музею, привели до ладу власними силами.

За словами голови облради Тетяни Єгорової-Луценко, гроші на збереження пам’ятника національного значення виділять із обласного бюджету.

Нагадаємо, що музей був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети пізно ввечері 6 травня. Експозицію вдалося врятувати — її ще до обстрілу перемістили у безпечне місце. 350 тисяч гривень на відновлення музею раніше передав лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 20:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виставкові приміщення музею Григорія Сковороди, пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 7 травня, готують до консервації.".