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Разрушенный армией РФ музей Сковороды на Харьковщине затянут сеткой

Культура 20:48   28.11.2022
Елена Нагорная
Разрушенный армией РФ музей Сковороды на Харьковщине затянут сеткой

Выставочные помещения музея Григория Сковороды, поврежденные в результате вражеского ракетного удара в ночь на 7 мая, готовят к консервации.

«Главное здание музея, которое является памятником национального значения, полностью разрушено — остались одни стены. Сегодня идет подготовка проектной документации на противоаварийные и консервационные работы в соответствии с действующим законодательством Украины, предусматривается закрытие крыши и затягивание сеткой объекта по периметру», — отметила директор музея Наталья Мицай, передает пресс-служба облсовета.

Указанные меры, по словам Мицай, помогут защитить здание от дальнейшего разрушения. Другие же здания, расположенные на территории музея, привели в порядок собственными силами.

По словам главы облсовета Татьяны Егоровой-Луценко, деньги на сохранение памятника национального значения выделят из областного бюджета.

Напомним, что музей был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая. Экспозицию удалось спасти — еще до обстрела ее переместили в безопасное место. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 20:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выставочные помещения музея Григория Сковороды, поврежденные в результате вражеского ракетного удара в ночь на 7 мая, готовят к консервации.".