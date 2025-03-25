Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории

25 марта – День СБУ. В этот день в 2022 году освободили село Малая Рогань под Харьковом. В 1999-м погиб в ДТП Вячеслав Черновол. В 1996-м пять «Оскаров» получил фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце». В 1969-м начался постельный протест Джона Леннона и Йоко Оно. В 1949-м в СССР начали депортировать население захваченных стран Балтии. В 1944-м умер священник Майданека украинец Емельян Ковч. В 1918-м провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. В 1917-м прошла 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. В 1857-м запатентовали самое старинное из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. В 1815-м европейские страны создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию.

Праздники и памятные даты 25 марта

25 марта – День Службы безопасности Украины.

В мире: Международный День нерожденных детей, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести.

Также сегодня: День чтения Толкина, Международный день вафель, Международный день прокрастинации, в Европейском союзе – День талантов, Всемирный день ретроспективы.

25 марта в истории

25 марта 1815 года страны Европы создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию. Необходимость объединиться возникла из-за возвращения Наполеона Бонапарта из ссылки на острове Эльба. Подробнее.

25 марта 1857 года запатентовали самое древнее из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. Подробнее.

25 марта 1917 года состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. Подробнее.

25 марта 1918 года провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Подробнее.

25 марта 1944 года умер священник Майданека — украинский греко-католический священник Емельян Ковч. Подробнее.

25 марта 1949 года началась так называемая операция «Прибой» — ряд депортаций населения захваченных СССР стран Балтии. Подробнее.

25 марта 1969 года начался так называемый «постельный протест», который устроила эпатажная пара – один из лидеров The Beatles Джон Леннон и его новая жена японская художница Йоко Оно. Протестовали они за мир – в первую очередь против войны во Вьетнаме, которую вели США.

Зная, что их свадьба (состоявшаяся 20 марта 1969-го) является большим событием для печати, Джон и Йоко решили воспользоваться этим ажиотажем вокруг себя и превратить его в мирную акцию протеста. А чтобы интерес прессы был максимальным, буквально пригласили журналистов «держать свечку» возле их супружеской постели во время медового месяца.

Эта акция состояла из двух частей – по неделе в отеле «Hilton» в Амстердаме и отеле «Queen Elizabeth» в Монреале. Прессу в номер Леннон и Оно приглашали ежедневно с 9:00 до 21:00. Журналисты после обнаженной обложки альбома «Two Virgins» ожидали от Джона и Йоко чуть ли не публичного секса. Но на самом деле пара просто сидела перед прессой в пижамах и говорила о мире. На окнах над их кроватями разместили таблички «Hair Peace» (дословно – «Мир волос», что одновременно подчеркивало связь с культурой хиппи и было признаком свободы и безделья, когда другие стреляют) и «Bed Peace» (здесь все прямолинейно – «Мир кровати»). Через семь дней после первой акции пара вылетела в Австрию, где провела пресс-конференцию.

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины».

25 марта 1996 года триумфатором ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» стал Мел Гибсон со своим фильмом «Храброе сердце». Подробнее.

25 марта 1999 года на Бориспольской трассе под Киевом погиб в ДТП украинский политик, лидер Народного Руха и один из главных претендентов в президенты Украины Вячеслав Черновол. Подробнее.

25 марта 2022 года в Харьковской области освободили село Малая Рогань. Подробнее.

Церковный праздник 25 марта

25 марта христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария услышала от архангела Гавриила благую весть, что она зачнет от Святого Духа и родит Мессию – Иисуса Христа. Этот праздник входит в ряд двунадесятых и считается третьим по значению после Пасхи и Рождества.

Народные приметы

Какая погода на Благовещение – такой она будет и на Пасху.

Если на Благовещение пройдет дождь, то будет богатый урожай ржи и грибная осень.

Снег напротив обещает неурожайный год.

Что нельзя делать 25 марта

25 марта апреля нельзя работать. В народе об этом дне говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет».

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.