Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії

25 березня – День СБУ. Цього дня у 2022 році звільнили село Мала Рогань під Харковом. У 1999-му загинув у ДТП В’ячеслав Чорновіл. У 1996-му п’ять “Оскарів” отримав фільм Мела Гібсона “Хоробре серце”. У 1969-му розпочався «постільний протест» Джона Леннона та Йоко Оно. У 1949-му до СРСР почали депортувати населення захоплених країн Балтії. У 1944-му помер священник Майданека українець Омелян Ковч. У 1918-му проголосили незалежність Білоруської Народної Республіки. У 1917-му відбулася 20-тисячна маніфестація під українськими прапорами у Петрограді. У 1857-му запатентували найдавніший із відомих пристроїв для запису звуку – фоноавтограф. У 1815-му європейські країни створили останню, сьому, антифранцузьку коаліцію.

Свята та пам’ятні дати 25 березня

25 березня – День Служби безпеки України.

У світі: Міжнародний День ненароджених дітей, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти.

Також сьогодні: День читання Толкіна, Міжнародний день вафель, Міжнародний день прокрастинації, у Європейському союзі – День талантів, Всесвітній день ретроспективи.

25 березня в історії

25 березня 1815 року країни Європи створили останню, сьому антифранцузьку коаліцію. Необхідність об’єднатися виникла через повернення Наполеона Бонапарта із заслання на острові Ельба. Докладніше.

25 березня 1857 року запатентували найдавніший із відомих пристроїв для запису звуку – фоноавтограф. Докладніше.

25 березня 1917 року відбулася 20-тисячна маніфестація під українськими прапорами у Петрограді. Докладніше.

25 березня 1918 року проголосили незалежність Білоруської Народної Республіки. Докладніше.

25 березня 1944 року помер священник Майданека – український греко-католицький священник Омелян Ковч. Докладніше.

25 березня 1949 року розпочалася так звана операція “Прибій” – низка депортацій населення захоплених СРСР країн Балтії. Докладніше.

25 березня 1969 року розпочався так званий “постільний протест”, який влаштувала епатажна пара – один із лідерів “The Beatles” Джон Леннон і його нова дружина японська художниця Йоко Оно. Протестували вони за мир – насамперед проти війни у ​​В’єтнамі, яку вели США.

Знаючи, що їхнє весілля (що відбулося 20 березня 1969-го) є великою подією для преси, Джон і Йоко вирішили скористатися цим ажіотажем навколо себе та перетворити його на мирну акцію протесту. А щоб інтерес преси був максимальним, буквально запросили журналістів “тримати свічку” біля їхнього подружнього ліжка під час медового місяця.

Ця акція складалася з двох частин – по тижні в готелі “Hilton” в Амстердамі та готелі “Queen Elizabeth” у Монреалі. Пресу в номер Леннон та Оно запрошували щодня з 9:00 до 21:00. Журналісти після оголеної обкладинки альбому “Two Virgins” чекали від Джона та Йоко мало не публічного сексу. Але насправді пара просто сиділа перед пресою в піжамах і говорила про мир. На вікнах над їхніми ліжками розмістили таблички “Hair Peace” (дослівно – “Мир волосся”, що одночасно підкреслювало зв’язок з культурою хіпі та було ознакою свободи й байдикування, коли інші стріляють) та “Bed Peace” (тут все прямолінійно – “Мир ліжка”). За сім днів після першої акції пара вилетіла до Австрії, де провела пресконференцію.

25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”.

25 березня 1996 року тріумфатором щорічної церемонії вручення премії “Оскар” став Мел Гібсон зі своїм фільмом “Хоробре серце”. Докладніше.

25 березня 1999 року на Бориспільській трасі під Києвом загинув у ДТП український політик, лідер Народного Руху та один із головних претендентів у президенти України В’ячеслав Чорновіл. Докладніше.

25 березня 2022 року на Харківщині звільнили село Мала Рогань. Докладніше.

Церковне свято 25 березня

25 березня християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія почула від архангела Гавриїла благу звістку, що вона зачне від Святого Духа і народить месію – Ісуса Христа. Це свято входить до ряду дванадесятих і вважається третім за значенням після Великодня та Різдва.

Народні прикмети

Яка погода на Благовіщення – такою вона буде і на Великдень.

Якщо на Благовіщення йтиме дощ, то буде багатий урожай жита та грибна осінь.

Сніг навпаки обіцяє неврожайний рік.

Що не можна робити 25 березня

25 березня квітня не можна працювати. У народі про цей день говорили: “На Благовіщення птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете”.

Не можна сваритися, лаятись, лихословити.