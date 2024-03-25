Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії

25 березня – День СБУ. Цього дня у 2022 році звільнили село Мала Рогань під Харковом. У 1999-му загинув у ДТП В’ячеслав Чорновіл. У 1996-му п’ять “Оскарів” отримав фільм Мела Гібсона “Хоробре серце”. У 1949-му до СРСР почали депортувати населення захоплених країн Балтії. У 1944-му помер священник Майданека українець Омелян Ковч. У 1918-му проголосили незалежність Білоруської Народної Республіки. У 1917-му відбулася 20-тисячна маніфестація під українськими прапорами у Петрограді. У 1857-му запатентували найдавніший із відомих пристроїв для запису звуку – фоноавтограф. У 1815-му європейські країни створили останню, сьому, антифранцузьку коаліцію.

Свята та пам’ятні дати 25 березня

25 березня – День Служби безпеки України.

У світі: Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти, День талантів у Європейському союзі, Міжнародний день прокрастинації, Міжнародний День ненароджених дітей, Міжнародний день вафель, Всесвітній день ретроспективи.

25 березня в історії

25 березня 1815 року країни Європи створили останню, сьому антифранцузьку коаліцію. Необхідність об’єднатися виникла через повернення Наполеона Бонапарта із заслання на острові Ельба. 20 березня він тріумфально увійшов до Парижа, де імператора-вигнанця на руках занесли до палацу Тюїльрі. Нещодавно “реставрований” король Людовік XVIII ледве встиг втекти зі столиці. З цього почався період правління Наполеона, відомий як “Сто днів”. Ці сто днів проти імператора був якщо не весь світ, то вся Європа. Керівництво всіх ключових держав дійшло згоди, що не можна дозволити головному завойовнику століття закріпитися при владі, адже тоді на всіх чекає ще одна серія принизливих поразок. 25 березня проголосили Сьому коаліцію, до якої увійшли Велика Британія, Пруссія, Росія, Австрія, Швеція, Іспанія, Нідерланди та кілька німецьких держав. Ці країни офіційно заявили, що Наполеон – поза законом. А чотири найпотужніші противники Наполеона (Британія, Пруссія, Росія та Австрія) домовилися мобілізувати проти нього кожна по армії в 150 тисяч воїнів. Ці плани згодом, звісно, ​​відкоригували. Але чисельна перевага противників французького імператора була значною. Наполеон розумів це та спробував діяти на випередження – вдарити, доки його противники не об’єднали армії. Це призвело до знаменитої битви при Ватерлоо, яка остаточно вирішила долю Наполеона.

25 березня 1857 року запатентували найдавніший із відомих пристроїв для запису звуку – фоноавтограф. Детальніше.

25 березня 1917 року відбулася 20-тисячна маніфестація під українськими прапорами у Петрограді. Так відзначали річницю смерті Тараса Шевченка. Учасники несли портрети поета та транспаранти з гаслом “Хай живе вільна Україна у вільній Росії!”, а також десятки синьо-жовтих прапорів.

25 березня 1918 року проголосили незалежність Білоруської Народної Республіки. Детальніше.

25 березня 1944 року помер священник Майданека – український греко-католицький священник Омелян Ковч. Детальніше.

25 березня 1949 року розпочалася так звана операція “Прибій” – низка депортацій населення захоплених СРСР країн Балтії. Детальніше.

25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”.

25 березня 1996 року тріумфатором щорічної церемонії вручення премії “Оскар” став Мел Гібсон зі своїм фільмом “Хоробре серце”.

Стрічку номінували у 10 категоріях, а нагородили в п’яти. У тому числі у головній – “За найкращий фільм”. Попри те, що Гібсон не лише зняв фільм, а й виконав у ньому головну роль, як актора його не номінували. “Оскар” він одержав як режисер. Також фільм нагородили за найкращу операторську роботу, звуковий монтаж та найкращий грим. Крім тріумфу на “Оскарі”, стрічка зібрала також “величезний букет” негативних оцінок у ЗМІ. Здебільшого проти Гібсона виступили англійські видання, звинувачуючи його фільм у “отруйній англофобії”, називаючи ксенофобським і навіть расистським.

Під час тієї ж церемонії “Оскари” за найкращі ролі першого плану отримали Ніколас Кейдж (“Покидаючи Лас-Вегас”) і Сюзен Серендон (“Мрець іде”); за ролі другого плану – Кевін Спейсі (“Звичайні підозрювані”) та Міра Сорвіно (“Велика Афродіта”).

25 березня 1999 року на Бориспільській трасі під Києвом загинув у ДТП український політик, лідер Народного Руху та один із головних претендентів у президенти України В’ячеслав Чорновіл. Детальніше.

25 березня 2022 року на Харківщині звільнили село Мала Рогань. Детальніше.

Церковне свято 25 березня

25 березня християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія почула від архангела Гавриїла благу звістку, що вона зачне від Святого Духа і народить месію – Ісуса Христа. Це свято входить до ряду дванадесятих і вважається третім за значенням після Великодня та Різдва.

Народні прикмети

Яка погода на Благовіщення – такою вона буде і на Великдень.

Якщо на Благовіщення йтиме дощ, то буде багатий урожай жита та грибна осінь.

Сніг навпаки обіцяє неврожайний рік.

Що не можна робити 25 березня

25 березня квітня не можна працювати. У народі про цей день говорили: “На Благовіщення птах гнізда не в’є, а дівка косу не плете”.

Не можна сваритися, лаятись, лихословити.