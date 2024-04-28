Мережеві обмеження продовжують діяти у Харківській області

Графіки відключень діють у Харківській області для 200 тисяч абонентів, повідомили у Міненерго.

«Енергетики заживили 9,3 тисячі абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими внаслідок ворожих обстрілів 26,1 тисячі точок обліку. Через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 200 тисяч абонентів», – розповіли в Міненерго.