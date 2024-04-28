Мережеві обмеження продовжують діяти у Харківській області
Фото: АТ “Харківобленерго”
Графіки відключень діють у Харківській області для 200 тисяч абонентів, повідомили у Міненерго.
«Енергетики заживили 9,3 тисячі абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими внаслідок ворожих обстрілів 26,1 тисячі точок обліку. Через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 200 тисяч абонентів», – розповіли в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: график отключения, електроенергія, Минэнерго, світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 13:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки відключень діють у Харківській області для 200 тисяч абонентів, повідомили у Міненерго.".