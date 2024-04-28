Сетевые ограничения продолжают действовать в Харьковской области
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Графики отключений действуют в Харьковской области для 200 тысяч абонентов, сообщили в Минэнерго.
«Энергетики заживили 9,3 тысячи абонентов, которые были обесточенными из-за боевых действий. Остаются обесточенными в результате вражеских обстрелов 26,1 тысяч точек. Из-за сетевых ограничений применяют графики отключений для около 200 тысяч абонентов», — рассказали в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: график отключения, Минэнерго, світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 13:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики отключений действуют в Харьковской области для 200 тысяч абонентов, сообщили в Минэнерго.".