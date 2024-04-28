Сетевые ограничения продолжают действовать в Харьковской области

Графики отключений действуют в Харьковской области для 200 тысяч абонентов, сообщили в Минэнерго.

«Энергетики заживили 9,3 тысячи абонентов, которые были обесточенными из-за боевых действий. Остаются обесточенными в результате вражеских обстрелов 26,1 тысяч точек. Из-за сетевых ограничений применяют графики отключений для около 200 тысяч абонентов», — рассказали в Минэнерго.

Читайте также: Опубликован новый график отключения света в Харькове и области