Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории

25 марта – День СБУ. В этот день в 2022 году освободили село Малая Рогань под Харьковом. В 1999-м погиб в ДТП Вячеслав Черновол. В 1996-м пять «Оскаров» получил фильм Мела Гибсона «Храброе сердце». В 1949-м в СССР начали депортировать население захваченных стран Балтии. В 1944-м умер священник Майданека украинец Емельян Ковч. В 1918-м провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. В 1917-м состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. В 1857-м запатентовали самое древнее из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. В 1815-м европейские страны создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию.

Праздники и памятные даты 25 марта

25 марта – День Службы безопасности Украины.

В мире: Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести, День талантов в Европейском союзе, Международный день прокрастинации, Международный День нерожденных детей, Международный день вафель, Всемирный день ретроспективы.

25 марта в истории

25 марта 1815 года страны Европы создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию. Необходимость объединиться возникла из-за возвращения Наполеона Бонапарта из ссылки на острове Эльба. 20 марта он триумфально вошел в Париж, где императора-изгнанника на руках занесли во дворец Тюильри. Недавно «реставрированный» король Людовик XVIII едва успел скрыться из столицы. С этого начался период правления Наполеона, известный как «Сто дней». В эти сто дней против императора был если не весь мир, то вся Европа. Руководство всех ключевых государств пришло к согласию, что нельзя позволить главному завоевателю века закрепиться у власти, ведь тогда всех ждет еще одна серия унизительных поражений. 25 марта провозгласили Седьмую коалицию, в которую вошли Великобритания, Пруссия, Россия, Австрия, Швеция, Испания, Нидерланды и несколько немецких государств. Эти страны официально заявили, что Наполеон – вне закона. А четыре самых мощных противника Наполеона (Британия, Пруссия, Россия и Австрия) договорились мобилизовать против него каждая по армии в 150 тысяч воинов. Эти планы со временем, конечно, откорректировали. Но численное преимущество противников французского императора было значительным. Наполеон понимал это и попытался действовать на опережение – ударить, пока его противники не объединили армии. Это привело к знаменитой битве при Ватерлоо, которая окончательно решила судьбу Наполеона.

25 марта 1857 года запатентовали самое древнее из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. Подробнее.

25 марта 1917 года состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. Так отмечали годовщину смерти Тараса Шевченко. Участники несли портреты поэта и транспаранты с лозунгом «Да здравствует свободная Украина в свободной России!», а также десятки сине-желтых флагов.

25 марта 1918 года провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Подробнее.

25 марта 1944 года умер священник Майданека — украинский греко-католический священник Емельян Ковч. Подробнее.

25 марта 1949 года началась так называемая операция «Прибой» — ряд депортаций населения захваченных СССР стран Балтии. Подробнее.

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины».

25 марта 1996 года триумфатором ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» стал Мел Гибсон со своим фильмом «Храброе сердце».

Ленту номинировали в 10 категориях, а наградили в пяти. В том числе в главной – «За лучший фильм». Несмотря на то, что Гибсон не только снял фильм, но и исполнил в нем главную роль, как актера его не номинировали. «Оскар» он получил как режиссер. Также фильм наградили за лучшую операторскую работу, звуковой монтаж и лучший грим. Помимо триумфа на «Оскаре» лента собрала и «огромный букет» негативных оценок в СМИ. В большинстве своем против Гибсона выступили английские издания, обвиняя его фильм в «ядовитой англофобии», называя ксенофобским и даже расистским.

Во время той же церемонии «Оскары» за лучшие роли первого плана получили Николас Кейдж («Покидая Лас-Вегас») и Сьюзан Сарандон («Мертвец идет»); за роли второго плана – Кевин Спейси («Обычные подозреваемые») и Мира Сорвино («Великая Афродита»).

25 марта 1999 года на Бориспольской трассе под Киевом погиб в ДТП украинский политик, лидер Народного Руха и один из главных претендентов в президенты Украины Вячеслав Черновол. Подробнее.

25 марта 2022 года в Харьковской области освободили село Малая Рогань. Подробнее.

Церковный праздник 25 марта

25 марта христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария услышала от архангела Гавриила благую весть, что она зачнет от Святого Духа и родит Мессию – Иисуса Христа. Этот праздник входит в ряд двунадесятых и считается третьим по значению после Пасхи и Рождества.

Народные приметы

Какая погода на Благовещение – такой она будет и на Пасху.

Если на Благовещение пройдет дождь, то будет богатый урожай ржи и грибная осень.

Снег напротив обещает неурожайный год.

Что нельзя делать 25 марта

25 марта апреля нельзя работать. В народе об этом дне говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет».

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.