Сьогодні 23 жовтня 2025: яке свято та день в історії

23 жовтня в Україні – День працівників реклами. Цього дня 2022 року Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії Китаю, що відкрило йому шлях до безпрецедентного терміну перебування при владі. У 1956-му почалося антирадянське повстання в Угорщині, яке жорстоко придушили. У 1864-му ліквідували Азовське козацьке військо. У 1814-му в Лондоні провели ринопластику, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі.

Свята та пам’ятні дати 23 жовтня

23 жовтня в Україні – День працівників реклами.

У світі – День обізнаності про синдром Кабукі та День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії.

Також сьогодні: День організаторів заходів, Міжнародний день снігового барса, День Моля (неофіційне свято, яке відзначають хіміки).

<br />

23 жовтня в історії

23 жовтня 1814 року британський хірург Джозеф Карп’ю в Лондоні провів операцію, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі. Докладніше.

23 жовтня 1864 року вийшов наказ російського імператора, яким той ліквідував Азовське козацьке військо. Докладніше.

23 жовтня 1956 року розпочалося 200-тисячне антирадянське повстання в Будапешті (також його називають Угорською революцією). Докладніше.

23 жовтня 2022 року XX з’їзд Комуністичної партії Китаю переобрав Сі Цзіньпіна генеральним секретарем ЦК КПК. На тому ж з’їзді сформували нове політбюро – з абсолютно лояльних людей.

“Сі закріпив за собою статус найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна”, – оцінило цю подію видання Бі-Бі-Сі.

Цим Сі Цзіньпін не обмежився в процесі концентрації влади у своїх руках. Уже наступного року, 10 березня 2023-го, його переобрали на посаду голови (або президента) КНР на безпрецедентний третій п’ятирічний термін.

Таким чином він став людиною, яка найдовше керує Китаєм з моменту приходу до влади в країні комуністів. До обрання Сі на третій президентський термін поспіль у Китаї зберігалася змінність влади – з часів реформ Ден Сяопіна. Попри всі відмінності від західних демократій, КНР так само як і вони, обмежила двома термінами можливість перебування на вищій державній посаді однієї людини. Це обмеження з ініціативи Сі скасували заздалегідь – ще у 2018-му до Конституції країни внесли відповідні зміни.

“Перепризначення Сі, найвпливовішого та найавторитарнішого лідера Китаю за останні десятиліття, здебільшого розглядалося як формальність після того, як 69-річний президент забезпечив собі третій термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. У Китаї посада президента – або “голови” китайською – є переважно церемоніальною. Реальна влада сконцентрована в посадах генерального секретаря партії та голови Військової ради – двох ключових ролях, які також обіймає Сі та на які був перепризначений на ключовому з’їзді Комуністичної партії в жовтні (2023-го – Ред.) З усім тим, його повторне призначення на посаду глави держави офіційно завершує його перехід у друге десятиліття при владі”, – прокоментували журналісти CNN.

Церковне свято 23 жовтня

23 жовтня вшановують пам’ять Апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 жовтня випав сніг або град, то через 40 днів настануть справжні морози.

Якщо йде дощ, то до кінця жовтня дощитиме.

Якщо небо чисте – то погода буде ясною найближчими днями.

Ранковий туман віщує похолодання.

Гроза 23 жовтня – до погіршення погоди та сильних вітрів.

Що не можна робити 23 жовтня

День не підходить для початку масштабних проєктів.

Не варто купувати одяг.

Не можна розводити багаття – особливо біля оселі.

Не можна позичати нічого, навіть близьким людям.