Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹

До 113 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 18 апреля, среди них девять детей, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

«Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром», — написал Терехов.

В эфире нацмарафона он рассказал, что мощностей медучреждений хватает, пострадавшие обеспечены всем необходимым.

По данным мэра, в результате российского обстрела получили значительные повреждения около 2 тысяч квартир и пострадало крупное предприятие, которое никакого отношения не имеет к военным объектам или производствам.

«Когда мы говорим, что это не военные объекты, что это жилые дома, то наш враг, как всегда, говорит: «Да нет, это военные объекты, там были военные». Ни одного военного там нет. Очень важно, чтобы международные партнеры все это видели. Потому что когда собственными глазами это все видишь, то это ужас», — констатировал мэр.

На вопрос ведущего — связана ли большая площадь поражения с тем, что баллистические «Искандеры» россияне начинили кассетными боеприпасами и взорвали их в воздухе, Терехов ответил, что были две такие ракеты.

«У нас сегодня в Харькове утром были две такие ракеты «Искандер», а одна ракета простая, как всегда они обстреливают. Поэтому такое серьезное поражение, такой радиус», — сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, три российские ракеты «Искандер» ударили по Харькову около пяти утра. Одна из ракет, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе над детской площадкой. Это произошло в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Там возник пожар и есть тяжелораненые сотрудники. Взрывные волны накрыли площадь в несколько квадратных километров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадали 103 человека, из которых восемь — дети. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.