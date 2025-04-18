Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹

Происшествия 19:58   18.04.2025
Елена Нагорная
Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹 Скриншот

До 113 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 18 апреля, среди них девять детей, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

«Только что госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром», — написал Терехов.

В эфире нацмарафона он рассказал, что мощностей медучреждений хватает, пострадавшие обеспечены всем необходимым.

По данным мэра, в результате российского обстрела получили значительные повреждения около 2 тысяч квартир и пострадало крупное предприятие, которое никакого отношения не имеет к военным объектам или производствам.

«Когда мы говорим, что это не военные объекты, что это жилые дома, то наш враг, как всегда, говорит: «Да нет, это военные объекты, там были военные». Ни одного военного там нет. Очень важно, чтобы международные партнеры все это видели. Потому что когда собственными глазами это все видишь, то это ужас», — констатировал мэр.

На вопрос ведущего — связана ли большая площадь поражения с тем, что баллистические «Искандеры» россияне начинили кассетными боеприпасами и взорвали их в воздухе, Терехов ответил, что были две такие ракеты.

«У нас сегодня в Харькове утром были две такие ракеты «Искандер», а одна ракета простая, как всегда они обстреливают. Поэтому такое серьезное поражение, такой радиус», — сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, три российские ракеты «Искандер» ударили по Харькову около пяти утра. Одна из ракет, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе над детской площадкой. Это произошло в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Там возник пожар и есть тяжелораненые сотрудники. Взрывные волны накрыли площадь в несколько квадратных километров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадали 103 человека, из которых восемь — дети. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.

Читайте также: Зеленский вновь просит Patriot у США после удара «Искандерами» по Харькову

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар — погибший и пострадавшие
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар — погибший и пострадавшие
18.04.2025, 20:00
Зеленский вновь просит Patriot у США после удара «Искандерами» по Харькову
Зеленский вновь просит Patriot у США после удара «Искандерами» по Харькову
18.04.2025, 19:05
Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹
Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹
18.04.2025, 19:58
Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов
Изменят ли комендантский час на Пасху в Харькове и области, сообщил Синегубов
18.04.2025, 18:16
Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)
Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)
18.04.2025, 16:11
Что с котенком Фениксом, которого достали из-под завалов в Харькове (видео)
Что с котенком Фениксом, которого достали из-под завалов в Харькове (видео)
18.04.2025, 20:34

Новости по теме:

16:11
Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)
13:26
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
12:44
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
15:35
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
19:30
Терехов назвал дату, когда откроют новые подземные школы. Что с детсадом

Вы читали новость: «Новые данные о кассетных «Искандерах» сообщил Терехов, уже 113 пострадавших 📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 19:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 113 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову утром 18 апреля, среди них девять детей, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.".