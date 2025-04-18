Зеленский вновь просит Patriot у США после удара «Искандерами» по Харькову

Комментируя российский ракетный удар по Харькову утром 18 апреля, президент Владимир Зеленский вновь обратился к партнерам, прежде всего к США, касательно необходимости предоставления Украине систем Patriot и ракет к ним.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что в Харькове еще продолжаются работы после ракетного удара.

«Предварительно, это были крылатые ракеты — «Искандеры». Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой», — написал президент.

Он напомнил, что в результате удара пострадали более сотни человек.

«Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу — в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами Patriot и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла — от крылатых ракет, от баллистики, — мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ. И не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то — меньше. И это по-христиански — помочь. Особенно когда есть такая возможность — помочь», — написал Зеленский.

Напомним, три российские ракеты «Искандер» ударили по Харькову около пяти утра. Одна из ракет, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе над детской площадкой. Это произошло в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Там возник пожар и есть тяжелораненые сотрудники. Взрывные волны накрыли площадь в несколько квадратных километров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадали 103 человека, из которых восемь — дети. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.

В интервью американскому телеканалу CBS, вышедшем 14 апреля, президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot за 15 миллиардов долларов, и европейские партнеры готовы помочь в финансировании. Комментируя это предложение, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский «всегда хочет купить ракеты».

Также напомним, в феврале 2025 года в интервью изданию «Думка» начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что системы Patriot в Харьковской области были, но в перспективе защищать небо ими так и не удалось.