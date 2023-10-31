Воины спасли 9 щенков и собаку из разрушенного поселка на Харьковщине (видео)

Украинские военные эвакуировали семью собак в Харьков.

«Семья собак жила в полностью уничтоженном поселке на Харьковщине», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Военные вывезли 9 щенков и их мать Викки из опасного населенного пункта и передали под опеку зооволонтеров.