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Воины спасли 9 щенков и собаку из разрушенного поселка на Харьковщине (видео)

Общество 12:22   31.10.2023
Виктория Яковенко
Воины спасли 9 щенков и собаку из разрушенного поселка на Харьковщине (видео)

Украинские военные эвакуировали семью собак в Харьков.

«Семья собак жила в полностью уничтоженном поселке на Харьковщине», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Военные вывезли 9 щенков и их мать Викки из опасного населенного пункта и передали под опеку зооволонтеров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные эвакуировали семью собак в Харьков.".