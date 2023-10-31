Воины спасли 9 щенков и собаку из разрушенного поселка на Харьковщине (видео)
Украинские военные эвакуировали семью собак в Харьков.
«Семья собак жила в полностью уничтоженном поселке на Харьковщине», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Военные вывезли 9 щенков и их мать Викки из опасного населенного пункта и передали под опеку зооволонтеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, воины, волонтеры, животные, собака, харьковщина, щенята;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные эвакуировали семью собак в Харьков.".