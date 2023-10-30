Харьковские волонтеры спасли щенка, которого «усыновил» комбат (видео)

Щенка Пулю, любимицу украинских военных, харьковские волонтеры вылечили от тяжелой болезни.

«Вдруг малыш отказалась от еды и начала худеть на глазах. Бойцы обратились к нам за помощью. У девочки диагностировали пироплазмоз. Это паразитическое заболевание, которое приводит к разрушению клеток крови», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Пуля была в очень тяжелом состоянии. Однако щенку удалось побороть болезнь, добавили зооволонтеры.

После завершения лечения Пулю «усыновил» командир батальона.