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Харьковские волонтеры спасли щенка, которого «усыновил» комбат (видео)

Общество 11:21   30.10.2023
Виктория Яковенко
Харьковские волонтеры спасли щенка, которого «усыновил» комбат (видео)

Щенка Пулю, любимицу украинских военных, харьковские волонтеры вылечили от тяжелой болезни.

«Вдруг малыш отказалась от еды и начала худеть на глазах. Бойцы обратились к нам за помощью. У девочки диагностировали пироплазмоз. Это паразитическое заболевание, которое приводит к разрушению клеток крови», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Пуля была в очень тяжелом состоянии. Однако щенку удалось побороть болезнь, добавили зооволонтеры.

После завершения лечения Пулю «усыновил» командир батальона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 11:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Щенка Пулю, любимицу украинских военных, харьковские волонтеры вылечили от тяжелой болезни.".