Харьковские волонтеры спасли щенка, которого «усыновил» комбат (видео)
Щенка Пулю, любимицу украинских военных, харьковские волонтеры вылечили от тяжелой болезни.
«Вдруг малыш отказалась от еды и начала худеть на глазах. Бойцы обратились к нам за помощью. У девочки диагностировали пироплазмоз. Это паразитическое заболевание, которое приводит к разрушению клеток крови», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Пуля была в очень тяжелом состоянии. Однако щенку удалось побороть болезнь, добавили зооволонтеры.
После завершения лечения Пулю «усыновил» командир батальона.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Щенка Пулю, любимицу украинских военных, харьковские волонтеры вылечили от тяжелой болезни.".