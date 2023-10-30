Харківські волонтери врятували цуценя, якого «всиновив» комбат (відео)

Цуценя Пулю, улюбленицю українських військових, харківські волонтери вилікували від тяжкої хвороби.

«Раптом малеча відмовилася від їжі та почала худнути на очах. Бійці звернулися до нас за допомогою. У дівчинки діагностували піроплазмоз. Це паразитичне захворювання, яке спричиняє руйнування кліток крові», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Пуля була у дуже важкому стані. Однак цуценяті вдалося побороти хворобу, додали зооволонтери.

Після завершення лікування Пулю «всиновив» командир батальйону.