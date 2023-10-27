Попереджав воїнів про виходи з РСЗВ. Харківські волонтери евакуювали алабая

Із Запорізької області зооволонтери вивезли алабая Бєліка, який жив з військовими на фронті.

«Поранений Бєлік прийшов на позиції до наших бійців за порятунком. Військові лікували його поміж виходом на позиції. Натомість Бєлік попереджав бійців про виходи з артилерії та РСЗВ», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Через зміну позицій військові звернулися до організації з проханням евакуювати Бєліка.

Наразі собака вже у Харкові під опікою зооволонтерів.