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Попереджав воїнів про виходи з РСЗВ. Харківські волонтери евакуювали алабая

Суспільство 15:37   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Попереджав воїнів про виходи з РСЗВ. Харківські волонтери евакуювали алабая

Із Запорізької області зооволонтери вивезли алабая Бєліка, який жив з військовими на фронті.

«Поранений Бєлік прийшов на позиції до наших бійців за порятунком. Військові лікували його поміж виходом на позиції. Натомість Бєлік попереджав бійців про виходи з артилерії та РСЗВ», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Через зміну позицій військові звернулися до організації з проханням евакуювати Бєліка.

Наразі собака вже у Харкові під опікою зооволонтерів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Запорізької області зооволонтери вивезли алабая Бєліка, який жив з військовими на фронті.".