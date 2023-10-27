Попереджав воїнів про виходи з РСЗВ. Харківські волонтери евакуювали алабая
Із Запорізької області зооволонтери вивезли алабая Бєліка, який жив з військовими на фронті.
«Поранений Бєлік прийшов на позиції до наших бійців за порятунком. Військові лікували його поміж виходом на позиції. Натомість Бєлік попереджав бійців про виходи з артилерії та РСЗВ», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».
Через зміну позицій військові звернулися до організації з проханням евакуювати Бєліка.
Наразі собака вже у Харкові під опікою зооволонтерів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алабай, воины, волонтери, выходы, ЗСУ, рсзо, собака, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із Запорізької області зооволонтери вивезли алабая Бєліка, який жив з військовими на фронті.".