Предупреждал ВСУ о выходах из РСЗО. Харьковские волонтеры эвакуировали алабая

Из Запорожской области зооволонтеры вывезли алабая Белика, который жил с военными на фронте.

«Раненый Белик пришел на позиции к нашим бойцам за спасением. Военные лечили его между выходом на позиции. Белик же предупреждал бойцов о выходах из артиллерии и РСЗО», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Из-за смены позиций военные обратились в организацию с просьбой эвакуировать Белика.

Сейчас собака уже в Харькове на попечении зооволонтеров.