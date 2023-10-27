Предупреждал ВСУ о выходах из РСЗО. Харьковские волонтеры эвакуировали алабая
Из Запорожской области зооволонтеры вывезли алабая Белика, который жил с военными на фронте.
«Раненый Белик пришел на позиции к нашим бойцам за спасением. Военные лечили его между выходом на позиции. Белик же предупреждал бойцов о выходах из артиллерии и РСЗО», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Из-за смены позиций военные обратились в организацию с просьбой эвакуировать Белика.
Сейчас собака уже в Харькове на попечении зооволонтеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алабай, воины, волонтеры, ВСУ, выходы, рсзо, собака, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Запорожской области зооволонтеры вывезли алабая Белика, который жил с военными на фронте.".