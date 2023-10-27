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Предупреждал ВСУ о выходах из РСЗО. Харьковские волонтеры эвакуировали алабая

Общество 15:37   27.10.2023
Виктория Яковенко
Предупреждал ВСУ о выходах из РСЗО. Харьковские волонтеры эвакуировали алабая

Из Запорожской области зооволонтеры вывезли алабая Белика, который жил с военными на фронте.

«Раненый Белик пришел на позиции к нашим бойцам за спасением. Военные лечили его между выходом на позиции. Белик же предупреждал бойцов о выходах из артиллерии и РСЗО», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Из-за смены позиций военные обратились в организацию с просьбой эвакуировать Белика.

Сейчас собака уже в Харькове на попечении зооволонтеров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Запорожской области зооволонтеры вывезли алабая Белика, который жил с военными на фронте.".