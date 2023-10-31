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Воїни врятували 9 цуценят та собаку зі зруйнованого селища на Харківщині

Суспільство 12:22   31.10.2023
Вікторія Яковенко
Воїни врятували 9 цуценят та собаку зі зруйнованого селища на Харківщині

Українські військові евакуювали родину собак до Харкова.

«Родина собачат жила у повністю знищеному селищі на Харківщині», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Військові вивезли 9 цуценят та їхню мати Віккі з небезпечного населеного пункту та передали під опіку зооволонтерів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 12:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські військові евакуювали родину собак до Харкова.".