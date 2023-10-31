Воїни врятували 9 цуценят та собаку зі зруйнованого селища на Харківщині
Українські військові евакуювали родину собак до Харкова.
«Родина собачат жила у повністю знищеному селищі на Харківщині», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».
Військові вивезли 9 цуценят та їхню мати Віккі з небезпечного населеного пункту та передали під опіку зооволонтерів.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 12:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські військові евакуювали родину собак до Харкова.".