Воїни врятували 9 цуценят та собаку зі зруйнованого селища на Харківщині

Українські військові евакуювали родину собак до Харкова.

«Родина собачат жила у повністю знищеному селищі на Харківщині», – розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

Військові вивезли 9 цуценят та їхню мати Віккі з небезпечного населеного пункту та передали під опіку зооволонтерів.