“Наші дітки війни”. Оборонці Синьківки на Харківщині врятували кошенят (відео)
У селі Синьківка Куп’янського району Харківської області, про безуспішні ворожі штурми поблизу якого щодня повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові близько двох місяців дбали про кішку Жозефіну з трьома кошенятами. Тепер маму з малечею передали харківським зоозахисникам.
Військовий Сергій разом із побратимами вже понад пів року тримає позиції у Синьківці, через яку росіяни щодня намагаються прорвати лінію оборони. У цих умовах бійці змогли зберегти життя трьом кошеням та їхній мамі, повідомляють у ГО “Порятунок тварин Харків”.
Біле кошеня забрав один із захисників, а Жозефіну та двох дівчат передали організації.
Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”
“Кішка жила поруч із нами. Вона народила їх. Ми їх знайшли та перетягли на позиції. Бо вона їх у розваленій хаті народила… Це наші дітки війни. Це з-під Куп’янська дівчата, село Синьківка. Там зараз дуже важко, але ми тримаємося. Можете не переживати“, – каже Сергій.
“Мені буде трошечки сумно без вас, але і трошечки легше“, – додав військовий, прощаючись із кошенятами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військові, ГО "Порятунок тварин Харків", котята, Купянский район, купянское направление, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Синьківка Куп’янського району Харківської області, про безуспішні ворожі штурми поблизу якого щодня повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові близько двох місяців дбали про кішку Жозефіну з трьома кошенятами. Тепер маму з малечею передали харківським зоозахисникам.".