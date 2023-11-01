“Наші дітки війни”. Оборонці Синьківки на Харківщині врятували кошенят (відео)

У селі Синьківка Куп’янського району Харківської області, про безуспішні ворожі штурми поблизу якого щодня повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові близько двох місяців дбали про кішку Жозефіну з трьома кошенятами. Тепер маму з малечею передали харківським зоозахисникам.

Військовий Сергій разом із побратимами вже понад пів року тримає позиції у Синьківці, через яку росіяни щодня намагаються прорвати лінію оборони. У цих умовах бійці змогли зберегти життя трьом кошеням та їхній мамі, повідомляють у ГО “Порятунок тварин Харків”.

Біле кошеня забрав один із захисників, а Жозефіну та двох дівчат передали організації.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”

“Кішка жила поруч із нами. Вона народила їх. Ми їх знайшли та перетягли на позиції. Бо вона їх у розваленій хаті народила… Це наші дітки війни. Це з-під Куп’янська дівчата, село Синьківка. Там зараз дуже важко, але ми тримаємося. Можете не переживати“, – каже Сергій.

“Мені буде трошечки сумно без вас, але і трошечки легше“, – додав військовий, прощаючись із кошенятами.

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