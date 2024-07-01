Укрытие для котов построили пограничники на Харьковщине (видео)

Украинские пограничники спасли четырех котят под Волчанском.

«Пограничники бригады «Гарт» спасли четырех котят, найденных в окопах на Волчанском направлении. Пушистиков освободил пограничник с позывным «Шейк», обустроив для них уютное укрытие», — сообщила пресс-служба Государственное пограничной службы Украины.

Видео: ГПСУ