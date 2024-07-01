Укрытие для котов построили пограничники на Харьковщине (видео)
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Украинские пограничники спасли четырех котят под Волчанском.
«Пограничники бригады «Гарт» спасли четырех котят, найденных в окопах на Волчанском направлении. Пушистиков освободил пограничник с позывным «Шейк», обустроив для них уютное укрытие», — сообщила пресс-служба Государственное пограничной службы Украины.
Видео: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские пограничники спасли четырех котят под Волчанском".