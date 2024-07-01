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Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)

Суспільство 11:00   01.07.2024
Оксана Горун
Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)

Українські прикордонники врятували чотирьох кошенят під Вовчанськом.

“Прикордонники бригади «Гарт» врятували чотирьох кошенят, знайдених в окопах на Вовчанському напрямку. Пухнастиків визволив прикордонник на псевдо «Шейк», облаштувавши для них затишне укриття”, – повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські прикордонники врятували чотирьох кошенят під Вовчанськом".