Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)

Українські прикордонники врятували чотирьох кошенят під Вовчанськом.

“Прикордонники бригади «Гарт» врятували чотирьох кошенят, знайдених в окопах на Вовчанському напрямку. Пухнастиків визволив прикордонник на псевдо «Шейк», облаштувавши для них затишне укриття”, – повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.