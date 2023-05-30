У Харкові шість дітей врятували двох кошенят з-під завалів сміття (відео)

Нявкання кошенят шість дітей — Микита, Ліза, Каріна, Тімур, Соня й Олексій почули з-під сходинок на вулиці.

Діти самостійно витягли тварин та звернулися до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

В обох кошенят були запалені очі. Рятувальники доставили тварин до клініки.

Наразі кошенята — під опікою волонтерів.