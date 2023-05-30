У Харкові шість дітей врятували двох кошенят з-під завалів сміття (відео)
Нявкання кошенят шість дітей — Микита, Ліза, Каріна, Тімур, Соня й Олексій почули з-під сходинок на вулиці.
Діти самостійно витягли тварин та звернулися до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».
В обох кошенят були запалені очі. Рятувальники доставили тварин до клініки.
Наразі кошенята — під опікою волонтерів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нявкання кошенят шість дітей — Микита, Ліза, Каріна, Тімур, Соня й Олексій почули з-під сходинок на вулиці.".