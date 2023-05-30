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У Харкові шість дітей врятували двох кошенят з-під завалів сміття (відео)

Події 13:32   30.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові шість дітей врятували двох кошенят з-під завалів сміття (відео)

Нявкання кошенят шість дітей — Микита, Ліза, Каріна, Тімур, Соня й Олексій почули з-під сходинок на вулиці.

Діти самостійно витягли тварин та звернулися до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

В обох кошенят були запалені очі. Рятувальники доставили тварин до клініки.

Наразі кошенята — під опікою волонтерів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нявкання кошенят шість дітей — Микита, Ліза, Каріна, Тімур, Соня й Олексій почули з-під сходинок на вулиці.".