В Харькове шесть детей спасли двух котят из-под завалов мусора (видео)

Мяуканье котят шесть детей — Никита, Лиза, Карина, Тимур, Соня и Алексей услышали из-под ступенек на улице.

Дети самостоятельно вытащили животных и обратились к волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».

У котят были воспаленные глаза. Спасатели доставили животных в клинику.

Сейчас котята — на попечении волонтеров.