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В Харькове шесть детей спасли двух котят из-под завалов мусора (видео)

Происшествия 13:32   30.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове шесть детей спасли двух котят из-под завалов мусора (видео)

Мяуканье котят шесть детей — Никита, Лиза, Карина, Тимур, Соня и Алексей услышали из-под ступенек на улице.

Дети самостоятельно вытащили животных и обратились к волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».

У котят были воспаленные глаза. Спасатели доставили животных в клинику.

Сейчас котята — на попечении волонтеров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мяуканье котят шесть детей — Никита, Лиза, Карина, Тимур, Соня и Алексей услышали из-под ступенек на улице.".