В Харькове шесть детей спасли двух котят из-под завалов мусора (видео)
Мяуканье котят шесть детей — Никита, Лиза, Карина, Тимур, Соня и Алексей услышали из-под ступенек на улице.
Дети самостоятельно вытащили животных и обратились к волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».
У котят были воспаленные глаза. Спасатели доставили животных в клинику.
Сейчас котята — на попечении волонтеров.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мяуканье котят шесть детей — Никита, Лиза, Карина, Тимур, Соня и Алексей услышали из-под ступенек на улице.".