Пилот БпЛА и сапер: пушистые «бойцы» появились у пограничников на Харьковщине

На Харьковском направлении пограничники показали четырех котят. Их недавно родила местная кошка «Фпивишка».

Как сообщили в ГПСУ, котенки уже получили свои боевые «должности»: двое стали пилотами FPV-дронов, один – оператором ретранслятора, а еще один – сапером.

«Фпивишка и ее кот-муж по прозвищу Убдшник поселились на позиции еще до прибытия подразделения «Falcon». Как только пограничники приступили к выполнению боевого приказа, Фпивишка пополнила экипаж своим «вторым составом». Убдшник имеет минно-взрывную травму, хромает, но обязанности отца выполняет отлично», — рассказал пограничник с позывным Струна.

Видео: ГПСУ