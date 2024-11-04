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Пилот БпЛА и сапер: пушистые «бойцы» появились у пограничников на Харьковщине

Общество 16:18   04.11.2024
Виктория Яковенко
Пилот БпЛА и сапер: пушистые «бойцы» появились у пограничников на Харьковщине Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники показали четырех котят. Их недавно родила местная кошка «Фпивишка».

Как сообщили в ГПСУ, котенки уже получили свои боевые «должности»: двое стали пилотами FPV-дронов, один – оператором ретранслятора, а еще один – сапером.

«Фпивишка и ее кот-муж по прозвищу Убдшник поселились на позиции еще до прибытия подразделения «Falcon». Как только пограничники приступили к выполнению боевого приказа, Фпивишка пополнила экипаж своим «вторым составом». Убдшник имеет минно-взрывную травму, хромает, но обязанности отца выполняет отлично», — рассказал пограничник с позывным Струна.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники показали четырех котят. Их недавно родила местная кошка «Фпивишка».".