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Пілот БпЛА і сапер: пухнасті «бійці» з’явились у прикордонників на Харківщині

Суспільство 16:18   04.11.2024
Вікторія Яковенко
Пілот БпЛА і сапер: пухнасті «бійці» з’явились у прикордонників на Харківщині Фото: ДПСУ

На Харківському напрямку прикордонники показали чотирьох кошенят. Їх нещодавно народила місцева кішка «Фпівішка».

Як повідомили у ДПСУ, кошеняти вже отримали свої бойові «посади»: двоє стали пілотами FPV-дронів, один – оператором ретранслятора, а ще один – сапером.

«Фпівішка та її кіт-чоловік на прізвисько Убдшник оселилися на позиції ще до прибуття підрозділу «Falcon». Щойно прикордонники приступили до виконання бойового наказу, Фпівішка поповнила екіпаж своїм «другим складом». Убдшник має мінно-вибухову травму, кульгає, але обов’язки батька виконує на відмінно», – розповів прикордонник з позивним Струна.

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники показали чотирьох кошенят. Їх нещодавно народила місцева кішка «Фпівішка».".