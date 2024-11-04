Пілот БпЛА і сапер: пухнасті «бійці» з’явились у прикордонників на Харківщині
Фото: ДПСУ
На Харківському напрямку прикордонники показали чотирьох кошенят. Їх нещодавно народила місцева кішка «Фпівішка».
Як повідомили у ДПСУ, кошеняти вже отримали свої бойові «посади»: двоє стали пілотами FPV-дронів, один – оператором ретранслятора, а ще один – сапером.
«Фпівішка та її кіт-чоловік на прізвисько Убдшник оселилися на позиції ще до прибуття підрозділу «Falcon». Щойно прикордонники приступили до виконання бойового наказу, Фпівішка поповнила екіпаж своїм «другим складом». Убдшник має мінно-вибухову травму, кульгає, але обов’язки батька виконує на відмінно», – розповів прикордонник з позивним Струна.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники показали чотирьох кошенят. Їх нещодавно народила місцева кішка «Фпівішка».".