Пілот БпЛА і сапер: пухнасті «бійці» з’явились у прикордонників на Харківщині

На Харківському напрямку прикордонники показали чотирьох кошенят. Їх нещодавно народила місцева кішка «Фпівішка».

Як повідомили у ДПСУ, кошеняти вже отримали свої бойові «посади»: двоє стали пілотами FPV-дронів, один – оператором ретранслятора, а ще один – сапером.

«Фпівішка та її кіт-чоловік на прізвисько Убдшник оселилися на позиції ще до прибуття підрозділу «Falcon». Щойно прикордонники приступили до виконання бойового наказу, Фпівішка поповнила екіпаж своїм «другим складом». Убдшник має мінно-вибухову травму, кульгає, але обов’язки батька виконує на відмінно», – розповів прикордонник з позивним Струна.

Відео: ДПСУ