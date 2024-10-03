Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
3 октября 2022 года Силы обороны Украины освободили Боровую. В 1990-м два германских государства – ФРГ и ГДР завершили процесс объединения. В 1981-м завершилась Ирландская голодовка, во время которой погибли десять членов ИРА. В 1929-м Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В 1078-м в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич — сын Ярослава Мудрого.
Праздники и памятные даты 3 октября
3 октября в мире – Всемирный День грибников, Всемирный день сельскохозяйственной техники.
Также отмечают: День технаря или День техников, Всемирный день смузи.
3 октября в истории
3 октября 1078 года погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич. Подробнее.
3 октября 1929 года Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В этот день король Александр I сменил официальное название государства.
Королевство возникло после Первой мировой войны – в результате объединения территорий южнославянских народов, входивших в Австро-Венгерскую империю, с Королевством Сербия. В отличие от других народов, сербы были независимыми до начала Первой мировой войны. И собственно сама война началась со вторжения австрийского войска в Сербию (из-за убийства боснийским сербом Гаврилом Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда). 6 октября 1915 года страна была окончательно оккупирована объединенными болгарскими, австрийскими и немецкими войсками. На этом фоне и в Сербии, и среди славян на территории Австро-Венгрии стали радикализироваться национально-освободительные движения. Их главной целью стало создание общего независимого государства. При этом взгляды на будущее государство у сербов и участников движения на территории Австро-Венгрии разнились. Разными были и лидеры. В Сербии движение возглавлял политик со стажем в несколько десятилетий, неоднократный премьер-министр страны Никола Пашич. Он продвигал идею расширения Сербии – то есть вхождения территорий хорватов и словенцев в состав восстановленного Королевства Сербия. На территории Австро-Венгрии лидером южнославянского движения был хорватский политик Анте Трумбич, возглавлявший Югославянский комитет. Это объединение националистов поддерживало Антанту в войне. Трумбич и его коллеги отстаивали идею создания независимого государства южных славян, где все народы были бы равными. В 1917-м эти два движения пришли к компромиссу, подписав Корфскую декларацию. Согласно ей договорились о создании объединенного государства сербов, хорватов и словенцев, но под руководством сербского королевского дома Карагеоргиевичей. Эмигрантский Черногорский комитет национального объединения, действовавший в Париже, также выразил солидарность с принципами этой декларации (и таким образом оставил короля Черногории Николу I Петровича без королевства).
Дальше всем участникам переговоров осталось только дождаться момента. И он наступил, когда Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Параллельно с капитуляцией в империи начался «парад суверенитетов»: независимость провозглашали один за другим все входившие в ее состав народы. После официальных переговоров между Национальным советом Государства Словенцев, Хорватов и Сербов и представителями правительства Королевства Сербии и Черногории 1 декабря 1918 года провозгласили создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Королем стал Петр I Карагеоргиевич. Делегация этого королевства принимала участие в Парижской мирной конференции. А возглавлял делегацию Анте Трумбич, получивший пост министра иностранных дел в правительстве нового государства. Немецкая Австрия признала независимость королевства, подписав Сен-Жерменский мирный договор в 1919 году. В 1921-м король Петр I Карагеоргиевич умер, его преемником стал сын Александр I. Именно он и переименовал государство в Югославию.
3 октября 1981 года в тюрьме Мейз в Северной Ирландии завершилось семимесячное голодание осужденных членов Ирландской республиканской армии (ИРА). Подробнее.
3 октября 1990 года два немецких государства – ФРГ и ГДР объединились. Подробнее.
3 октября 2022 года от оккупантов освободили поселок Боровая в Харьковской области. Об этом заявил поселковый совет.
Видео: Боровская ТГ
Церковный праздник 3 октября
3 октября по новому церковному календарю православные чтят память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Священномучеников убили в Лютеции (будущем Париже) в 96 году во время гонений на христиан императора Домициана. Святой Дионисий жил в Афинах и получил там классическое образование. Затем переехал в Египет, где изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Когда Дионисий вернулся в Афины, его избрали членом ареопага (верховного суда). Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял его слова и стал христианином. В течение трех лет бывший язычник был сподвижником апостола Павла. Впоследствии Павел поставил его епископом Афин. После смерти Павла святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия. В Галлии (будущей Франции), во время преследования христиан языческими властями, их троих схватили и бросили в тюрьму. К утру их обезглавили. По легендам, святой Дионисий взял свою голову и прошел с ней в храм, и только там упал мертвый.
Народные приметы
Сырой и туманный день – к погожей осени.
Если погода сухая, то зимой будет мало снега.
Если клен и береза еще не сбросили листья целиком, то зима будет холодная.
Что нельзя делать 3 октября
Нельзя отказывать любимым людям.
Нельзя стричься.
Нельзя принимать незваных гостей.
Нельзя поднимать с земли кем-то потерянные деньги.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября 2022 года Силы обороны Украины освободили Боровую. В 1990-м два германских государства – ФРГ и ГДР завершили процесс объединения".