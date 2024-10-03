Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории

3 октября 2022 года Силы обороны Украины освободили Боровую. В 1990-м два германских государства – ФРГ и ГДР завершили процесс объединения. В 1981-м завершилась Ирландская голодовка, во время которой погибли десять членов ИРА. В 1929-м Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В 1078-м в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич — сын Ярослава Мудрого.

Праздники и памятные даты 3 октября

3 октября в мире – Всемирный День грибников, Всемирный день сельскохозяйственной техники.

Также отмечают: День технаря или День техников, Всемирный день смузи.

3 октября в истории

3 октября 1078 года погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич. Подробнее.

3 октября 1929 года Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В этот день король Александр I сменил официальное название государства.

Королевство возникло после Первой мировой войны – в результате объединения территорий южнославянских народов, входивших в Австро-Венгерскую империю, с Королевством Сербия. В отличие от других народов, сербы были независимыми до начала Первой мировой войны. И собственно сама война началась со вторжения австрийского войска в Сербию (из-за убийства боснийским сербом Гаврилом Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда). 6 октября 1915 года страна была окончательно оккупирована объединенными болгарскими, австрийскими и немецкими войсками. На этом фоне и в Сербии, и среди славян на территории Австро-Венгрии стали радикализироваться национально-освободительные движения. Их главной целью стало создание общего независимого государства. При этом взгляды на будущее государство у сербов и участников движения на территории Австро-Венгрии разнились. Разными были и лидеры. В Сербии движение возглавлял политик со стажем в несколько десятилетий, неоднократный премьер-министр страны Никола Пашич. Он продвигал идею расширения Сербии – то есть вхождения территорий хорватов и словенцев в состав восстановленного Королевства Сербия. На территории Австро-Венгрии лидером южнославянского движения был хорватский политик Анте Трумбич, возглавлявший Югославянский комитет. Это объединение националистов поддерживало Антанту в войне. Трумбич и его коллеги отстаивали идею создания независимого государства южных славян, где все народы были бы равными. В 1917-м эти два движения пришли к компромиссу, подписав Корфскую декларацию. Согласно ей договорились о создании объединенного государства сербов, хорватов и словенцев, но под руководством сербского королевского дома Карагеоргиевичей. Эмигрантский Черногорский комитет национального объединения, действовавший в Париже, также выразил солидарность с принципами этой декларации (и таким образом оставил короля Черногории Николу I Петровича без королевства).

Дальше всем участникам переговоров осталось только дождаться момента. И он наступил, когда Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Параллельно с капитуляцией в империи начался «парад суверенитетов»: независимость провозглашали один за другим все входившие в ее состав народы. После официальных переговоров между Национальным советом Государства Словенцев, Хорватов и Сербов и представителями правительства Королевства Сербии и Черногории 1 декабря 1918 года провозгласили создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Королем стал Петр I Карагеоргиевич. Делегация этого королевства принимала участие в Парижской мирной конференции. А возглавлял делегацию Анте Трумбич, получивший пост министра иностранных дел в правительстве нового государства. Немецкая Австрия признала независимость королевства, подписав Сен-Жерменский мирный договор в 1919 году. В 1921-м король Петр I Карагеоргиевич умер, его преемником стал сын Александр I. Именно он и переименовал государство в Югославию.

3 октября 1981 года в тюрьме Мейз в Северной Ирландии завершилось семимесячное голодание осужденных членов Ирландской республиканской армии (ИРА). Подробнее.

3 октября 1990 года два немецких государства – ФРГ и ГДР объединились. Подробнее.

3 октября 2022 года от оккупантов освободили поселок Боровая в Харьковской области. Об этом заявил поселковый совет.

Видео: Боровская ТГ

Церковный праздник 3 октября

3 октября по новому церковному календарю православные чтят память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Священномучеников убили в Лютеции (будущем Париже) в 96 году во время гонений на христиан императора Домициана. Святой Дионисий жил в Афинах и получил там классическое образование. Затем переехал в Египет, где изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Когда Дионисий вернулся в Афины, его избрали членом ареопага (верховного суда). Когда святой апостол Павел проповедовал в афинском ареопаге, Дионисий принял его слова и стал христианином. В течение трех лет бывший язычник был сподвижником апостола Павла. Впоследствии Павел поставил его епископом Афин. После смерти Павла святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны в сопровождении пресвитера Рустика и диакона Елевферия. В Галлии (будущей Франции), во время преследования христиан языческими властями, их троих схватили и бросили в тюрьму. К утру их обезглавили. По легендам, святой Дионисий взял свою голову и прошел с ней в храм, и только там упал мертвый.

Народные приметы

Сырой и туманный день – к погожей осени.

Если погода сухая, то зимой будет мало снега.

Если клен и береза еще не сбросили листья целиком, то зима будет холодная.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя отказывать любимым людям.

Нельзя стричься.

Нельзя принимать незваных гостей.

Нельзя поднимать с земли кем-то потерянные деньги.