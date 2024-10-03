Сьогодні 3 жовтня: яке свято та день в історії

3 жовтня 2022 року Сили оборони України звільнили Борову. У 1990-му дві німецькі держави – ФРН і НДР завершили процес об’єднання. У 1981-му завершилося Ірландське голодування, під час якого загинули десять членів ІРА. У 1929-му Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. У 1078-му в битві загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославич – син Ярослава Мудрого.

Свята та пам’ятні дати 3 жовтня

3 жовтня у світі – Всесвітній День грибників, Всесвітній день сільськогосподарської техніки.

Також відзначають: День технаря або День техніків, Всесвітній день смузі.

3 жовтня в історії

3 жовтня 1078 року загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославович. Докладніше.

3 жовтня 1929 року Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. Цього дня король Олександр I змінив офіційну назву держави.

Королівство виникло після Першої світової війни – внаслідок об’єднання територій південнослов’янських народів, що входили до Австро-Угорської імперії, з Королівством Сербія. На відміну від інших народів серби були незалежними до початку Першої світової війни. І власне сама війна почалася зі вторгнення австрійського війська до Сербії (через вбивство боснійським сербом Гаврилом Принципом австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда). 6 жовтня 1915 року країну остаточно окупували об’єднані болгарські, австрійські та німецькі війська. На цьому тлі й у Сербії, і серед слов’ян на території Австро-Угорщини, стали радикалізуватися національно-визвольні рухи. Їхньою головною метою стало створення спільної незалежної держави. При цьому погляди на майбутню державу у сербів та учасників руху на території Австро-Угорщини різнилися. Різними були й лідери. У Сербії рух очолював політик зі стажем у кілька десятиліть, неодноразовий прем’єр-міністр країни Нікола Пашич. Він просував ідею розширення Сербії – тобто входження територій хорватів і словенців до складу відновленого Королівства Сербія. На території Австро-Угорщини лідером південнослов’янського руху був хорватський політик Анте Трумбич, який очолював Югослов’янський комітет. Це об’єднання націоналістів підтримувало Антанту у війні. Трумбич і його колеги відстоювали ідею створення незалежної держави південних слов’ян, де всі народи були б рівними. У 1917-му ці два рухи дійшли компромісу, підписавши Корфську декларацію. Відповідно до неї домовилися про створення об’єднаної держави сербів, хорватів і словенців, але під керівництвом сербського королівського будинку Карагеоргієвичів. Емігрантський Чорногорський комітет національного об’єднання, який діяв у Парижі, також висловив солідарність із принципами цієї декларації (і таким чином залишив короля Чорногорії Ніколу І Петровича без королівства).

Далі всім учасникам перемовин залишилося лише дочекатися моменту. І він настав, коли Австро-Угорщина капітулювала у Першій світовій війні. Паралельно з капітуляцією в імперії розпочався “парад суверенітетів”: незалежність проголошували один за одним усі народи, що входили до її складу. Після офіційних перемовин між Національною радою Держави Словенців, Хорватів і Сербів та представниками уряду Королівства Сербії та Чорногорії 1 грудня 1918 року проголосили створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. Королем став Петро I Карагеоргієвич. Делегація цього королівства брала участь у Паризькій мирній конференції. А очолював делегацію Анте Трумбич, який отримав посаду міністра закордонних справ в уряді нової держави. Німецька Австрія визнала незалежність королівства, підписавши Сен-Жерменський мирний договір у 1919 році. У 1921-му король Петро I Карагеоргієвич помер, його наступником став син Олександр I. Саме він і перейменував державу на Югославію.

3 жовтня 1981 року у в’язниці Мейз у Північній Ірландії завершилося семимісячне голодування засуджених членів Ірландської республіканської армії (ІРА). Докладніше.

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави – ФРН та НДР об’єдналися. Докладніше.

3 жовтня 2022 року від окупантів звільнили селище Борова в Харківській області. Про це заявила селищна рада.

Відео: Борівська ТГ

Церковне свято 3 жовтня

3 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують пам’ять священномучеників Діонисiя Ареопагiта, єпископа Афiнського, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. Священномученики були вбиті в Лютеції (майбутньому Парижі) у 96 році під час гонінь на християн імператора Доміціана. Святий Діонисій жив у Афінах і здобув там класичну освіту. Далі переїхав до Єгипту, де вивчав астрономію. Разом з другом Аполлофоном він був свідком сонячного затемнення в момент розп’яття Ісуса Христа. Коли Діонисій повернувся в Афіни, його обрали членом Ареопагу (верховного суду). Коли святий апостол Павло проповідував в афінському ареопазі, Діонисій прийняв його слова та став християнином. Протягом трьох років колишній язичник був сподвижником апостола Павла. А згодом Павло поставив його єпископом Афін. Після смерті Павла святитель Діонісій вирушив із проповіддю до західних країн у супроводі пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. У Галлії (майбутній Франції), під час переслідування християн язичницькою владою, їх трьох схопили та вкинули до в’язниці. На ранок їх обезголовили. За легендами, святий Діонисій узяв свою голову та пройшов із нею до храму, й тільки там упав мертвий.

Народні прикмети

Сирий і туманний день – до погожої осені.

Якщо погода суха, то взимку буде мало снігу.

Якщо клен і береза ще не скинули листя повністю, то зима буде холодна.

Що не можна робити 3 жовтня

Не можна відмовляти коханим людям.

Не можна стригтися.

Не можна приймати непроханих гостей.

Не можна підіймати з землі кимось загублені гроші.