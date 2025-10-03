Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории

3 октября 2022 года Силы обороны Украины освободили Боровую. В 1990-м два германских государства – ФРГ и ГДР завершили процесс объединения. В 1981-м завершилась Ирландская голодовка, во время которой погибли десять членов ИРА. В 1929-м Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В 1078-м в битве погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич – сын Ярослава Мудрого.

Праздники и памятные даты 3 октября

3 октября в мире – Всемирный день улыбки (отмечают в первую пятницу октября) и Всемирный день грибников.

Также сегодня: День технаря (или День техников), Всемирный день сельскохозяйственной техники, Всемирный день смузи.

3 октября в истории

3 октября 1078 года погиб Великий князь киевский Изяслав Ярославич. Подробнее.

3 октября 1929 года Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало Югославией. В этот день король Александр I сменил официальное название государства. Подробнее.

3 октября 1981 года в тюрьме Мейз в Северной Ирландии завершилось семимесячное голодание осужденных членов Ирландской республиканской армии (ИРА). Подробнее.

3 октября 1990 года два немецких государства – ФРГ и ГДР объединились. Подробнее.

3 октября 2022 года во время Харьковского контрнаступления Силы обороны освободили от оккупантов поселок Боровая в Харьковской области. Первым радостное известие сообщил поселковый совет – военные подтвердили освобождение несколько позже. Уже 4 октября вся территория Боровской громады перешла под контроль Украины (с освобождением сел Богуславка и Боровская Андреевка). На первых опубликованных видео воинов ВСУ встречали жители Боровой – на центральной площади у здания поселкового совета собрались люди с сине-желтыми флагами.

Видео: Боровская ТГ

«В течение нескольких дней в населенных пунктах громады и за их пределами шли жестокие бои. Под натиском Вооруженных Сил Украины оккупанты вынуждены были покинуть ранее захваченные территории, но оставили после себя многочисленные разрушения, следы военных преступлений и заминировали значительную часть территорий», — комментировало руководство громады.

Также в поселковом совете отметили, что коллаборанты в большинстве своем сбежали вместе с войском захватчиков. Но скрылись не все. Пророссийских предателей в поселке обнаруживали и задерживали еще долгое время.

После освобождения Боровой здесь пытались восстановить нормальную жизнь. На территории громады с довоенным населением в 15 тысяч человек оставалось более 9000 человек. Однако со временем фронт стал снова приближаться, и ситуация ухудшилась. В 2024 году годовщину освобождения Боровой руководство громады еще могло отметить на центральной площади поселка. Там прошел небольшой митинг с участием военных, полиции и чиновников.

Видео: Боровская ТГ

А уже 11 ноября 2024-го из Боровой и еще 10 населенных пунктов громады объявили принудительную эвакуацию. За год на территории громады было множество «прилетов» и разрушений. Здесь большая опасность атаки FPV-дронов. 17 сентября 2025-го начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: сейчас принимают решение, чтобы вывезти все гражданские службы с Боровского направления.

«Во-первых, им физически негде находиться, все административные здания уже разрушены. И, во-вторых, это прямая опасность для наших работников. Потому что враг всеми видами вооружения бьет по «скорой», по подразделениям ГСЧС, НПУ, коммунальным службам. Будем немного переводить их вглубь нашей территории. И будем пытаться сохранить функцию предоставления всех услуг для тех, кто остался», – пояснил Синегубов.

Церковный праздник 3 октября

3 октября по новому церковному календарю православные чтят память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, пресвитера Рустика и диакона Елевферия. Подробнее.

Народные приметы

Сырой и туманный день – к погожей осени.

Если погода сухая, то зимой будет мало снега.

Если клен и береза еще не сбросили листья целиком, то зима будет холодная.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя отказывать любимым людям.

Нельзя стричься.

Нельзя принимать незваных гостей.

Нельзя поднимать с земли кем-то потерянные деньги.