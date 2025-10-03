Сьогодні 3 жовтня: яке свято та день в історії

3 жовтня 2022 року Сили оборони України звільнили Борову. У 1990-му дві німецькі держави – ФРН і НДР завершили процес об’єднання. У 1981-му завершилося Ірландське голодування, під час якого загинули десять членів ІРА. У 1929-му Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. У 1078-му в битві загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославич – син Ярослава Мудрого.

Свята та пам’ятні дати 3 жовтня

3 жовтня у світі – Всесвітній день усмішки (відзначають у першу п’ятницю жовтня) та Всесвітній день грибників.

Також сьогодні: День технаря (або День техніків), Всесвітній день сільськогосподарської техніки, Всесвітній день смузі.

3 жовтня в історії

3 жовтня 1078 року загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославович. Докладніше.

3 жовтня 1929 року Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. Цього дня король Олександр I змінив офіційну назву держави. Докладніше.

3 жовтня 1981 року у в’язниці Мейз у Північній Ірландії завершилося семимісячне голодування засуджених членів Ірландської республіканської армії (ІРА). Докладніше.

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави – ФРН та НДР об’єдналися. Докладніше.

3 жовтня 2022 року під час Харківського контрнаступу Сили оборони звільнили від окупантів селище Борова в Харківській області. Першою радісну звістку повідомила селищна рада – військові підтвердили визволення дещо пізніше. Уже 4 жовтня вся територія Борівської громади перейшла під контроль України (зі визволенням сіл Богуславка та Борівська Андріївка). На перших опублікованих відео воїнів ЗСУ зустрічали жителі Борової – на центральній площі біля селищної ради зібралися люди з синьо-жовтими прапорами.

Відео: Борівська ТГ

“Протягом кількох днів у населених пунктах громади та за їхніми межами точилися жорстокі бої. Під натиском Збройних Сил України окупанти змушені були покинути раніше захоплені території, але залишили по собі численні руйнування, сліди воєнних злочинів та замінували значну частину територій”, – коментувало керівництво громади.

Також у селищній раді зазначили, що колаборанти здебільшого втекли разом із військом загарбників. Але встигли не всі. Проросійських зрадників у селищі виявляли та затримували ще довгий час.

Після звільнення Борової тут намагалися відновити нормальне життя. На території громади з довоєнним населенням 15 тисяч осіб залишалося понад 9000 жителів. Однак згодом фронт почав знову наближатися, і ситуація погіршилася. У 2024 році річницю звільнення Борової керівництво громади ще могло відзначити на центральній площі селища. Там пройшов невеличкий мітинг за участю військових, поліції та чиновників.

Відео: Борівська ТГ

А вже 11 листопада 2024 року з Борової та ще 10 населених пунктів громади оголосили примусову евакуацію. За рік на території громади було безліч “прильотів” та руйнувань. Тут велика небезпека атаки FPV-дронів. 17 вересня 2025-го начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив: зараз ухвалюють рішення, щоб вивезти всі цивільні служби з Борівського напрямку.

“По-перше, їм фізично немає де перебувати, всі адміністративні будівлі вже зруйновані. І, по-друге, – це пряма небезпека для наших працівників. Бо ворог всіма видами озброєння б’є по «швидкій», по підрозділах ДСНС, НПУ, комунальних службах. Будемо трохи переводити їх вглиб нашої території. І будемо намагатися зберегти функцію надання всіх послуг для тих, хто залишився”, – пояснив Синєгубов.

Церковне свято 3 жовтня

3 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують пам’ять священномучеників Діонисія Ареопагіта, єпископа Афінського, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. Докладніше.

Народні прикмети

Сирий і туманний день – до погожої осені.

Якщо погода суха, то взимку буде мало снігу.

Якщо клен і береза ще не скинули листя повністю, то зима буде холодна.

Що не можна робити 3 жовтня

Не можна відмовляти коханим людям.

Не можна стригтися.

Не можна приймати непроханих гостей.

Не можна підіймати з землі кимось загублені гроші.