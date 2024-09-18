Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив “Великий катехизис Петра Могили”. У 1714-му до Англії прибув король Георг I – засновник династії, яка досі на престолі Великої Британії. У 1841-му народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. У 1886-му в “Le Figaro” опублікували маніфест символізму. У 1944-му вийшла книга “Шлях до рабства”, яка суттєво вплинула на погляди Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана. У 1946-му за наказом Сталіна вбили одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського.

Свята та пам’ятні дати 18 вересня

18 вересня в Україні – День міст Миргород та Лубни.

У світі – Всесвітній день моніторингу якості води, Міжнародний день рівної оплати праці, День HR менеджера (третя середа вересня).

Також відзначають: Всесвітній день бамбука, День пам’яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день читання електронних книг.

18 вересня в історії

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, на якому затвердили катехизис авторства київського митрополита Петра Могили та Ісаї Козловського-Трохимовича. Докладніше.

18 вересня 1714 року в Англію прибув новий король – Георг І. Докладніше.

18 вересня 1841 року народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. Докладніше.

18 вересня 1886 року французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Le Figaro” статтю “Le Symbolisme” – маніфест поетів (і письменників та художників) – символістів. У ній автор сформулював ключові позиції символістів, визначив характеристики стилю та його протиставлення “міщанству й позитивізму” як натуралістів і реалістичного театру, так і поетів угруповання “Парнас” (діячів романтизму, які виступали за “чисте мистецтво”). Сам Мореас був поетом грецького походження. Відомою фігурою в літературних колах став після переїзду до Парижа в 1879 році. Маніфест 1886 року став уже другим, який вийшов з-під його пера. Перший, 1885 року, не настільки відомий, оскільки ще не вводив термін “символізм”.

Маніфест описував символістів як ворогів “освіти, декламації, неправильних почуттів та об’єктивного опису”. Головною метою творчості автор визначив потребу знайти спосіб суб’єктивного вираження ідеї через екстравагантну аналогію. Продукт такої творчості автор описав якраз, дотримуючись задекларованого стиля: “давній, але жвавий, хаотичний, але впорядкований, плинний, але сміливо наполегливий”. Набагато краще за самих символістів надалі особливості їхнього стилю описували дослідники та літературні критики. Отже, символісти намагалися описати швидкоплинні відчуття людини, використовували інтуїцію, чуттєві враження. Активно й рясно застосовували метафори, образи, символізовану мову. Найвідомішими поетами-символістами та одними із засновників стилю були Поль Верлен і Стефан Малларме.

А передвісником символізму вважали творчість Шарля Бодлера. Рух символістів швидко здобув популярність, але й так само швидко втратив її – уже на межі ХІХ та XX століть. Поступово занадто складні для сприйняття образи символістів “приїлися” публіці. Але їхні твори мали тривалий вплив на британську та американську літературу XX століття.

18 вересня 1944 року вперше опубліковано книгу економіста Фрідріха Гаєка “Шлях до рабства”. Докладніше.

18 вересня 1946 року за розпорядженням Сталіна вбито українського радянського діяча та одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського. Докладніше.

18 вересня 1973 року ФРН та НДР увійшли до складу ООН.

18 вересня 1991 року Верховна Рада України ухвалила до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

Церковне свято 18 вересня

18 вересня вшановують пам’ять преподобного Євменiя, єпископа Гортинського. Він вирізнявся доброчесним життям із юності. Роздав своє майно жебракам. З часом його обрали та звели в сан єпископа Гортинської Церкви на острові Крит. Захищав віру від єресі монофелітів. За протиборство єресі святителя заслали у Фіваїду, де він і помер у VII столітті. Тіло його було перенесено та поховано у Гортині.

Народні прикмети

Якщо листя в берези ще не опало, то зима буде теплою. А якщо бур’яни витягнулися у висоту, то – сніжною.

Що не можна робити 18 вересня

Не можна сваритися, особливо з близькими.

Не можна стригти волосся.