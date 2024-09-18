Сегодня 18 сентября: какой праздник и день в истории

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший «Великий катехизис Петра Могилы». В 1714-м в Англию прибыл король Георг I – основатель династии, которая до сих пор на престоле Великобритании. В 1841-м родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. В 1886-м в «Le Figaro» опубликовали манифест символизма. В 1944-м вышла книга «Путь к рабству», которая существенно повлияла на взгляды Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. В 1946-м по приказу Сталина убили одного из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александра Шумского.

Праздники и памятные даты 18 сентября

18 сентября в Украине – День городов Миргород и Лубны.

В мире – Всемирный день мониторинга качества воды, Международный день равной оплаты труда, День HR-менеджера (третья среда сентября).

Также отмечают: Всемирный день бамбука, День памяти погибших мотоциклистов, Международный день чтения электронных книг.

18 сентября в истории

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, на котором утвердили катехизис авторства киевского митрополита Петра Могилы и Исаи Козловского-Трофимовича. Подробнее.

18 сентября 1714 года в Англию прибыл новый король – Георг І. Подробнее.

18 сентября 1841 года родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. Подробнее.

18 сентября 1886 года французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Le Figaro» статью «Le Symbolisme» — манифест поэтов (и писателей, а после — художников) — символистов. В ней автор сформулировал ключевые позиции символистов, определил характеристики стиля и его противопоставление «мещанству и позитивизму» как натуралистов и реалистического театра, так и поэтов группы «Парнас» (деятелей романтизма, выступавших за «чистое искусство»).

Сам Мореас был поэтом греческого происхождения. Известной фигурой в литературных кругах стал после переезда в Париж в 1879 году. Манифест 1886 года стал уже вторым, вышедшим из-под его пера. Первый, 1885 года, не столь известен, поскольку еще не вводил термин «символизм». Манифест описывал символистов как врагов «образования, декламации, неправильных чувств и объективного описания». Главной целью творчества автор определил необходимость найти способ субъективного выражения идеи через экстравагантную аналогию. Продукт такого творчества Мореас описал как раз, придерживаясь задекларированного стиля: «древний, но резвый, хаотичный, но упорядоченный, текущий, но смело настойчивый». Гораздо лучше самих символистов в дальнейшем особенности их стиля описывали исследователи и литературные критики. Символисты пытались описать быстротечные чувства и ощущения человека, отразить в словах мимолетные впечатления, использовали интуицию. Они активно и обильно применяли метафоры, образы, символы. Самыми известными поэтами-символистами и одними из основателей стиля были Поль Верлен и Стефан Малларме.

А предтечей стиля считали творчество Шарля Бодлера. Движение символистов быстро обрело популярность, но так же быстро и потеряло ее — уже на рубеже ХІХ и ХХ веков. Постепенно слишком сложные для восприятия образы символистов «приелись» публике. Но их произведения имели продолжительное влияние на британскую и американскую литературу ХХ века.

18 сентября 1944 года впервые опубликована книга экономиста Фридриха Хайека «Путь к рабству». Подробнее.

18 сентября 1946 года по распоряжению Сталина убит украинский советский деятель и один из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александр Шумский. Подробнее.

18 сентября 1973 года ФРГ и ГДР вошли в состав ООН.

18 сентября 1991 года Верховная Рада Украины постановила до принятия Конституции на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг.

Церковный праздник 18 сентября

18 сентября чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского. Он отличался добродетельной жизнью с юности. Раздал свое имущество нищим. Со временем его избрали и возвели в сан епископа Гортинской Церкви на острове Крит. Защищал веру от ереси монофелитов. За противоборство ереси святителя сослали в Фиваиду, где он умер в VII веке. Его тело перенесли и захоронили в Гортине.

Народные приметы

Если листья у березы еще не опали, то зима будет теплой.

А если сорняки вытянулись в высоту, то – снежной.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Нельзя стричься.