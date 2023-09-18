Сегодня 18 сентября: какой праздник и день в истории

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший «Большой катехизис Петра Могилы». В 1714-м в Англию прибыл король Георг I – основатель династии, которая до сих пор на престоле Великобритании. В 1944-м впервые опубликована книга «Путь к рабству», существенно повлиявшая на взгляды Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Праздники и памятные даты 18 сентября

18 сентября под эгидой ООН проходят: Международный день равной оплаты труда, Международный день чтения электронных книг и День памяти погибших мотоциклистов.

В мире также: Всемирный день мониторинга качества воды, Всемирный день бамбука и Неделя приручения животных, которых сложнее всего приручить.

18 сентября в истории

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, на котором утвердили катехизис авторства киевского митрополита Петра Могилы и Исаи Козловского-Трофимовича.

Он унифицировал церковные догматы и их толкования не только в Украине, но и в мировом православии. Необходимость в создании катехизиса возникла после того, как в Женеве в 1629 году на фоне реформации опубликовали «Исповедание веры православной» Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. В книге ощутимым было влияние кальвинизма. В дальнейшем – после смерти автора – Константинопольский православный собор наложил анафему на него и его «Исповедание». Петр Могила создал свое «Православное исповедание веры», отстаивая «классические» каноны православия. Некоторое время греки не публиковали катехизис Могилы, поэтому он сам издал сокращенный вариант («Малый катехизис») на украинском и польском языках. Уже после смерти киевского митрополита «Большой катехизис» напечатали в Амстердаме на греческом языке. Впоследствии – во многих европейских странах на греческом, латинском, церковно-славянском, румынском и других языках.

18 сентября 1714 года в Англию прибыл новый король – Георг І.

Он был первым из Ганноверской династии (на фоне Первой мировой войны ее переименовали в Виндзоров, и они до сих пор – на троне Великобритании). Новый король унаследовал престол после королевы Анны Стюарт. Она была дочерью короля Якова II и не оставила наследников. Георг наследовал британский престол по линии матери – принцессы Софии (она приходилась внучкой Якову I). Королем он смог стать благодаря Акту о наследовании престола, который в 1701-м принял английский парламент. Согласно этому документу престолы Англии и Шотландии не могли занимать католики. Так что Георг оказался ближайшим из потомков английских королей с «подходящим» вероисповеданием. К моменту прибытия в свою новую страну Георг даже не знал английского. В первые годы его правления в стране вспыхнуло восстание, участники которого хотели передать трон брату Анны Стюарт Джеймсу (тот был католиком). Но восстание подавили, и Георг I правил дальше. При этом он продолжал поддерживать тесные связи с родной Германией и умер не в Британии, а по дороге в Ганновер. Наследовал ему сын – Георг II.

18 сентября 1841 года родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов.

Он был дядей Леси Украинки. Учился и работал в Киевском университете. Стал одним из организаторов «Старой громады» в Киеве и был лидером общественно-политической мысли в Украине после смерти Тараса Шевченко. Поддерживал идею украинской независимости. Поэтому в 1875-м его уволили из университета по доносу русофила Михаила Юзефовича. После этого Драгоманов эмигрировал в Швейцарию. Там создал центр украинской эмиграции в Женеве и основал бесцензурную типографию. В дальнейшем преподавал в Софийском университете. Участвовал в создании первой украинской политической партии – Руско-Украинской радикальной.

18 сентября 1944 года впервые опубликована книга экономиста Фридриха Хайека «Путь к рабству».

Ее считают одним из самых влиятельных трудов ХХ века. Будущая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отмечала, что эта книга повлияла на ее взгляды еще во время учебы в университете. Также уважал взгляды Хайека и президент США Рональд Рейган. В своей книге Хайек обосновывал, что все формы коллективизма непременно приводят к установлению тирании. В качестве примера он избрал две страны, которые к моменту публикации издания, были активными противниками во Второй мировой войне – СССР и нацистскую Германию. По Хайеку, они прошли полный «путь к рабству» и установлению диктатуры. Экономист обосновывал, что «путь к рабству» начинается с централизованного планирования в экономике, а завершается исчезновением экономических и личных свобод человека.

18 сентября 1946 года по распоряжению Сталина убит украинский советский деятель и один из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александр Шумский.

Он был народным комиссаром внутренних дел в 1920 году и образования в 1919-м и с 1924 по 1927. Активно поддерживал политику «украинизации», способствовавшей формированию украинского возрождения в советские времена (в дальнейшем оно трагически стало Расстрелянным возрождением). Конец партийной карьеры Шумского начался с попытки отстранить от должности генсека ЦК ВКП(б)У Лазаря Кагановича и заменить его на Власа Чубаря. Этот вопрос Шумский затронул во время встречи со Сталиным в октябре 1925-го. Уже в 1926 году Сталин объявил Шумского ответственным «за распространение антироссийских настроений в Украине». Тот под давлением признал «ложность своей позиции». Но процесс уже был запущен. С должности наркома образования Шумского уволили в 1927-м и в начале забрали в Москву – работать в профсоюзе. В 1933-м его арестовали, обвинив в принадлежности к придуманной ради проведения репрессий Украинской военной организации. Шумского приговорили к 10-летнему заключению. Он подавал апелляции, объявлял голодовки, пытаясь добиться реабилитации. Пребывание на Соловках для него сменили в ссылку в Красноярск. Когда же срок ссылки истек (в 1943-м), он остался в Красноярске. В июле 1946-го совершил неудачную попытку самоубийства. А осенью его убили – по личному распоряжению Сталина, Хрущева и Кагановича по дороге из Саратова в Киев.

18 сентября 1973 года ФРГ и ГДР вошли в состав ООН.

18 сентября 1991 года Верховная Рада Украины постановила до принятия Конституции на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг.

Церковный праздник 18 сентября

18 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского. Он отличался добродетельной жизнью с юности. Раздал свое имущество нищим. Со временем его избрали и возвели в сан епископа Гортинской Церкви на острове Крит. Защищал веру от ереси монофелитов. За противоборство ереси святителя сослали в Фиваиду, где он умер в VII веке. Его тело перенесли и захоронили в Гортине.

Народные приметы

Если листья у березы еще не опали, то зима будет теплой. А если сорняки вытянулись в высоту, то – снежной.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Нельзя стричься.