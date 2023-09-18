Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив “Великий катехизис Петра Могили”. 1714-го до Англії прибув король Георг I – засновник династії, яка досі на престолі Великої Британії. 1944-го вперше опубліковано книгу “Шлях до рабства”, яка суттєво вплинула на погляди Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана.

Свята та пам’ятні дати 18 вересня

18 вересня під егідою ООН відбуваються: Міжнародний день рівної оплати праці, Міжнародний день читання електронних книг та День пам’яті загиблих мотоциклістів.

У світі також: Всесвітній день моніторингу якості води, Всесвітній день бамбука та Тиждень приручення тварин, яких найскладніше приручити.

18 вересня в історії

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, на якому затвердили катехизис авторства київського митрополита Петра Могили та Ісаї Козловського-Трохимовича.

Він уніфікував церковні догмати та їх тлумачення не лише в Україні, а й у світовому православ’ї. Необхідність у створенні катехизису виникла після того, як у Женеві у 1629 році на тлі реформації опублікували “Сповідання віри православної” Константинопольського патріарха Кирила Лукаріса. У книзі відчутним був вплив кальвінізму. Надалі – після смерті автора – Константинопольський православний собор наклав анафему на нього та його “Сповідання”. Петро Могила створив своє “Православне сповідання віри”, обстоюючи “класичні” канони православ’я. Деякий час греки не публікували катехизис Могили, тому він сам видав скорочений варіант (“Малий катехизис”) українською та польською мовами. Вже після смерті київського митрополита “Великий катехизис” надрукували в Амстердамі грецькою мовою. Згодом – у багатьох європейських країнах грецькою, латинською, церковнослов’янською, румунською та іншими мовами.

18 вересня 1714 року в Англію прибув новий король – Георг І.

Він був першим з Ганноверської династії (на тлі Першої світової війни її перейменували на Віндзорів, і вони досі на троні Великої Британії). Новий король успадкував престол після королеви Анни Стюарт. Вона була дочкою короля Якова II та не залишила спадкоємців. Георг успадкував британський престол за лінією матері – принцеси Софії (вона припадала онукою Якову I). Королем він зміг стати завдяки Акту про успадкування престолу, який 1701-го прийняв англійський парламент. Згідно з цим документом, престоли Англії та Шотландії не могли займати католики. Тож Георг виявився найближчим із нащадків англійських королів з “відповідним” віросповіданням. До моменту прибуття до своєї нової країни Георг навіть не знав англійської. У перші роки його правління в країні спалахнуло повстання, учасники якого хотіли передати престол братові Анни Стюарт Джеймсу (той був католиком). Але повстання придушили, і Георг I правил далі. При цьому він продовжував підтримувати тісні зв’язки з рідною Німеччиною і помер не в Британії, а дорогою до Ганновера. Наслідував йому син – Георг II.

18 вересня 1841 року народився історик та фольклорист Михайло Драгоманов.

Він був дядьком Лесі Українки. Навчався та працював у Київському університеті. Став одним з організаторів “Старої громади” в Києві та був лідером суспільно-політичної думки в Україні після смерті Тараса Шевченка. Підтримував ідею української незалежності. Тому 1875-го його звільнили з університету за доносом русофіла Михайла Юзефовича. Після цього Драгоманов емігрував до Швейцарії. Там створив центр української еміграції у Женеві та заснував безцензурну друкарню. Надалі викладав у Софійському університеті. Брав участь у створенні першої української політичної партії – Русько-Української радикальної.

18 вересня 1944 року вперше опубліковано книгу економіста Фрідріха Гаєка “Шлях до рабства”.

Її вважають однією з найвпливовіших праць ХХ століття. Майбутня прем’єр-міністрка Великої Британії Маргарет Тетчер наголошувала, що ця книга вплинула на її погляди ще під час навчання в університеті. Також поважав погляди Гаєка й президент США Рональд Рейган. У своїй книзі Гаєк доводив, що всі форми колективізму неодмінно призводять до встановлення тиранії. Як приклад він обрав дві країни, які на момент публікації видання, були активними противницями у Другій світовій війні – СРСР та нацистську Німеччину. За Гаєком, вони пройшли повний “шлях до рабства” та встановлення диктатури. Економіст доводив, що “шлях до рабства” починається з централізованого планування в економіці, а завершується зникненням економічних та особистих свобод людини.

18 вересня 1946 року за розпорядженням Сталіна вбито українського радянського діяча та одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського.

Він був народним комісаром внутрішніх справ у 1920 році та освіти у 1919-му та з 1924 по 1927. Активно підтримував політику “українізації”, що сприяла формуванню українського відродження за радянських часів (надалі воно трагічно стало Розстріляним відродженням). Кінець партійної кар’єри Шумського почався зі спроби усунути з посади генсека ЦК ВКП(б)У Лазаря Кагановича та замінити його на Власа Чубаря. Це питання Шумський підняв під час зустрічі зі Сталіним у жовтні 1925-го. Вже 1926 року Сталін оголосив Шумського відповідальним “за поширення антиросійських настроїв в Україні”. Той під тиском визнав “хибність своєї позиції”. Але процес уже було запущено. З посади наркома освіти Шумського звільнили 1927-го та спочатку забрали до Москви – працювати у профспілці. 1933-го його заарештували, звинувативши у приналежності до вигаданої заради проведення репресій Української військової організації. Шумського засудили до 10-річного ув’язнення. Він подавав апеляції, оголошував голодування, намагаючись добитися реабілітації. Перебування на Соловках для нього змінили на заслання до Красноярська. Коли ж термін заслання закінчився (1943-го), він залишився в Красноярську. У липні 1946-го зробив невдалу спробу самогубства. А восени його вбили – за особистим розпорядженням Сталіна, Хрущова та Кагановича дорогою із Саратова до Києва.

18 вересня 1973 року ФРН та НДР увійшли до складу ООН.

18 вересня 1991 року Верховна Рада України ухвалила до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

Церковне свято 18 вересня

18 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять преподобного Євменiя, єпископа Гортинського. Він вирізнявся доброчесним життям із юності. Роздав своє майно жебракам. З часом його обрали та звели в сан єпископа Гортинської Церкви на острові Крит. Захищав віру від єресі монофелітів. За протиборство єресі святителя заслали у Фіваїду, де він і помер у VII столітті. Тіло його було перенесено та поховано у Гортині.

Народні прикмети

Якщо листя в берези ще не опало, то зима буде теплою. А якщо бур’яни витягнулися у висоту, то – сніжною.

Що не можна робити 18 вересня

Не можна сваритися, особливо з близькими.