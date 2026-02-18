Шахрайство у блекаут і небезпечне опалення в Харкові – підсумки 18 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 лютого.
У Харкові викрили схему шахрайства на EcoFlow
У Харкові викрили ділка, який продавав EcoFlow. За даними обласної прокуратури, техніки насправді він не мав. Оголошення розміщував на відомій інтернет-платформі. Від покупців вимагав передплату. Коли ж гроші заходили на картку, зникав зі зв’язку. В онлайн-тенета попалися 24 людини. Вони витратили впусту майже 90 тисяч гривень. Слідство повідомило: підозрюваний – неодноразово судимий чоловік 36 років.
П’ятеро людей отруїлися чадним газом через несправний димар
Чадним газом отруїлися п’ятеро людей у селищі Подвірки, що біля Харкова. У лікарню забрали двох дітей, двох жінок і чоловіка. Усі вони жили в приватному будинку з газовим опаленням. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото та відео несправного димаря, який, очевидно, і став причиною біди. Загалом в Україні лише з початку лютого чадним газом отруїлися понад 70 людей. 17 із них загинули. У половині випадків використовували альтернативні джерела енергії та опалення. В оселях, де є ризик появи чадного газу, рятувальники радять встановити спеціальний датчик. Також важливо регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції.
17-річну в Харкові підозрюють у роботі на ФСБ
У роботі на ФСБ підозрюють 17-річну жительку Харкова. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: дівчина готувала серію вибухів у багатолюдних місцях. Підозрювану затримали в момент, коли вона забирала саморобну бомбу з тайника. Слідчі вважають: пристрій дівчина збиралася на таксі перевезти в центр міста та заховати для подальшого дистанційного підриву в годину пік. Завербували неповнолітню через телеграм, де дівчина шукала спосіб легко заробити. Як з’ясувалося, вона не тільки забирала готові бомби, але й погодилася самостійно їх виробляти. Для цього придбала хімічні компоненти. Їх і готові вироби вилучили під час обшуку. Знайшли й телефон із перепискою з куратором. За ці дії дівчині загрожує ув’язнення на 15 років.
Харків’янка звинуватила співробітників ТЦК у побитті
Харків’янка звинуватила співробітників ТЦК у побитті. Відеозвернення жінки опублікували місцеві телеграм-канали. Вона заявила: побачила затримання військовими та поліцією чоловіка на вулиці Культури. Намагалася втрутитися та знімала події на відео. Нібито за це її сильно вдарив у груди один із учасників подій. У ГУ Нацполіції повідомили: зараз встановлюють усі обставини. Також призначили службове розслідування щодо дій працівника поліції, який перебував на місці.
Сніжитиме щонайменше до кінця тижня
Сніг із дощем, перепади температури з «мінуса» в «плюс» і сильний вітер. Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що погода завтра залишатиметься небезпечною в Харкові та області. На дорогах буде ожеледиця. Сніжитиме щонайменше до кінця тижня.
