Мошенничество в блекаут и опасное отопление в Харькове – итоги 18 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 февраля.

В Харькове разоблачили дельца, продававшего EcoFlow. По данным областной прокуратуры, техники на самом деле у него не было. Объявление размещал на известной интернет-платформе. От покупателей требовал подписку. Когда деньги приходили на карточку, исчезал из связи. В онлайн-сети попались 24 человека. Они потратили впустую почти 90 тысяч гривен. Следствие сообщило: подозреваемый – неоднократно судимый мужчина 36 лет.

Угарным газом отравились пять человек в поселке Подворки, что возле Харькова. В больницу забрали двоих детей, двух женщин и мужчину. Все они жили в частном доме с газовым отоплением. Прессслужба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото и видео неисправного дымохода, который, очевидно, и стал причиной беды. Всего в Украине только с начала февраля угарным газом отравились более 70 человек. 17 из них погибли. В половине случаев использовали альтернативные источники энергии и отопления. В домах, где есть риск появления угарного газа, спасатели советуют установить специальный датчик. Также важно регулярно проверять исправность оборудования и вентиляции.

В работе на ФСБ подозревают 17-летнюю жительницу Харькова. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдулла заявил: девушка готовила серию взрывов в многолюдных местах. Подозреваемую задержали в момент, когда она забирала самодельную бомбу из тайника. Следователи считают, что устройство девушка хотела перевезти на такси в центр города и спрятать для дальнейшего дистанционного подрыва в час пик. Завербовали несовершеннолетнюю по телеграму, где она искала способ легко заработать. Как выяснилось, девушка не только забирала готовые бомбы, но и согласилась самостоятельно их производить. Для этого купила химические компоненты. Их и готовые бомбы изъяли при обыске. Нашли и телефон с перепиской с куратором. За эти действия девушке грозит заключение на 15 лет.

Харьковчанка обвинила сотрудников ТЦК в избиении. Видеообращение женщины опубликовали местные телеграммы-каналы. Она заявила: увидела задержание военными и полицией мужчины на улице Культуры. Пыталась вмешаться и снимала события на видео. Якобы, за это ее сильно ударил в грудь один из участников событий. В Нацполиции сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства. Также назначили служебное расследование по действиям находившегося на месте сотрудника полиции.

Снег с дождем, перепады температуры из минуса в плюс и сильный ветер. Региональный центр гидрометеорологии предупредил, что погода завтра будет опасной в Харькове и области. На дорогах будет гололед. Снег будет идти как минимум до конца недели.

