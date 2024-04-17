Live
  • Ср 17.04.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.12

«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла

Суспільство 13:50   17.04.2024
Вікторія Яковенко
«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підкреслив, що попри складну ситуацію з електропостачанням у місті, масового виїзду людей немає.

«Люди працюють, живуть. Працюють всі крамниці, всі супермаркети, АЗС, аптеки. Дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори, і я дуже вдячний тим, хто не зачиняється. Всі працюють. Масового виїзду немає, ніякої паніки у місті немає, все як завжди», – сказав мер.

Читайте також: У Харкові метро працює з інтервалами до 10 хвилин, їздить електротранспорт

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У ДСНС показали, як іноземна машина розміновує землі Харківщини (відео)
У ДСНС показали, як іноземна машина розміновує землі Харківщини (відео)
17.04.2024, 14:33
Підлітку, пораненому в Липцях під Харковом, рятуватимуть зір за кордоном
Підлітку, пораненому в Липцях під Харковом, рятуватимуть зір за кордоном
17.04.2024, 14:04
«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла
«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла
17.04.2024, 13:50
Борги за «комуналку» та ситуацію зі світлом обговорили на Харківщині (відео)
Борги за «комуналку» та ситуацію зі світлом обговорили на Харківщині (відео)
17.04.2024, 13:19
У Харкові метро працює з інтервалами до 10 хвилин, їздить електротранспорт
У Харкові метро працює з інтервалами до 10 хвилин, їздить електротранспорт
17.04.2024, 13:38
Перелік будинків, що потребують негайного відновлення, затвердили в Харкові
Перелік будинків, що потребують негайного відновлення, затвердили в Харкові
17.04.2024, 13:28

Новини за темою:

09:53
Що сталося з електрикою в Харкові: у Міненерго повідомили подробиці
07:35
На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго
11:15
У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал
18:54
Що може врятувати Харків узимку – директор Центру досліджень енергетики
11:28
Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго

Ви читали новину: ««Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підкреслив, що попри складну ситуацію з електропостачанням у місті, масового виїзду людей немає.".