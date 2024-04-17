«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підкреслив, що попри складну ситуацію з електропостачанням у місті, масового виїзду людей немає.

«Люди працюють, живуть. Працюють всі крамниці, всі супермаркети, АЗС, аптеки. Дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори, і я дуже вдячний тим, хто не зачиняється. Всі працюють. Масового виїзду немає, ніякої паніки у місті немає, все як завжди», – сказав мер.