«Масового виїзду немає» – Терехов про життя у Харкові з відключеннями світла
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підкреслив, що попри складну ситуацію з електропостачанням у місті, масового виїзду людей немає.
«Люди працюють, живуть. Працюють всі крамниці, всі супермаркети, АЗС, аптеки. Дійсно, коли є відключення, то наші підприємці переходять на генератори, і я дуже вдячний тим, хто не зачиняється. Всі працюють. Масового виїзду немає, ніякої паніки у місті немає, все як завжди», – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підкреслив, що попри складну ситуацію з електропостачанням у місті, масового виїзду людей немає.".