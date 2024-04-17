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«Массового выезда нет» — Терехов о жизни в Харькове с отключениями света

Общество 13:50   17.04.2024
Виктория Яковенко
«Массового выезда нет» — Терехов о жизни в Харькове с отключениями света

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением в городе, массового выезда людей нет.

«Люди работают, живут. Работают все магазины, все супермаркеты, АЗС, аптеки. Действительно, когда есть отключения, то наши предприниматели переходят на генераторы, и я очень благодарен тем, кто не закрывается. Все трудятся. Массового выезда нет, никакой паники в городе нет, все как обычно», – сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением в городе, массового выезда людей нет.".