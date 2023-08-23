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Збирав паспортні дані: жителя Куп’янщини судитимуть за роботу на окупантів

Суспільство 11:57   23.08.2023
Вікторія Яковенко
Збирав паспортні дані: жителя Куп’янщини судитимуть за роботу на окупантів Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили 54-річного чоловіка, який обійняв керівну посаду при окупаційній владі.

За даними Харківської обласної прокуратури, мешканець селища Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту співпрацював з загарбниками. Чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Колаборант збирав паспортні дані місцевих мешканців, здійснював прийом громадян та виконував ряд інших завдань, спрямованих на функціонування незаконного органу влади, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі зрадник переховується від слідства, його планують оголосити у розшук.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 54-річного чоловіка, який обійняв керівну посаду при окупаційній владі.".