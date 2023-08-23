Збирав паспортні дані: жителя Куп’янщини судитимуть за роботу на окупантів

На Харківщині викрили 54-річного чоловіка, який обійняв керівну посаду при окупаційній владі.

За даними Харківської обласної прокуратури, мешканець селища Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту співпрацював з загарбниками. Чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Колаборант збирав паспортні дані місцевих мешканців, здійснював прийом громадян та виконував ряд інших завдань, спрямованих на функціонування незаконного органу влади, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі зрадник переховується від слідства, його планують оголосити у розшук.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ).