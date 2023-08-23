На “топ-менеджера” залізниці на Харківщині чекає суд

До суду передали справу працівника “Укрзалізниці” із Куп’янська на Харківщині, який перейшов до окупантів “з підвищенням”.

“Колишній співробітник регіональної філії Укрзалізниці під час тимчасової окупації м. Куп’янськ добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками “Купянской железной дороги“. Торік у липні він обійняв посаду “начальника “Службы коммерческой работы и маркетинга“ в окупаційній залізниці“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів “трудові обов’язки” зрадник виконував відповідно до законодавства РФ. Він проводив інвентаризацію матеріальних цінностей, і навіть організовував комплексні перевірки комерційної роботи станцій. Керував забезпеченням зберігання вантажів.

Звинувачують чоловіка у колабораціонізмі.

“Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судять у Червонозаводському районному суді м. Харкова”, – зазначили в прокуратурі.