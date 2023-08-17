На 12 років посадили жителя Ізюма, який працював поліцейським на окупантів

39-річний мешканець Ізюма на Харківщині отримав вирок за роботу на окупантів.

«В середині червня минулого року під час окупації Ізюма місцевий мешканець обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Переважно колаборант охороняв адмінбудівлю псевдоправоохоронного органу у будні з 9:00 до 17:00 та з 9:00 до 14:00 у вихідні, а також вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів.

Крім зарплатні, так званий «поліцейський» отримував від окупантів гуманітарну і матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Після деокупації міста колаборанта викрили правоохоронці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і стверджував, що обійняв посаду «правоохоронця» під тиском — нібито російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.

Суд визнав винним чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Він проведе за ґратами 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років та конфіскацією всього належного йому майна.