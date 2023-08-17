На 12 лет посадили жителя Изюма, работавшего полицейским на оккупантов
39-летний житель Изюма в Харьковской области получил приговор за работу на оккупантов.
«В середине июня прошлого года во время оккупации Изюма местный житель занял должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в созданном оккупантами «Изюмском районном управлении полиции», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Преимущественно коллаборант охранял админздание псевдоправоохранительного органа по будням с 9:00 до 17:00 и с 9:00 до 14:00 в выходные, а также вносил в специальный журнал данные о посетителях.
Кроме зарплаты, так называемый полицейский получал от оккупантов гуманитарную и материальную помощь в размере 10 тысяч российских рублей.
После деоккупации города коллаборанта разоблачили правоохранители.
Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признал и утверждал, что стал «правоохранителем» под давлением — якобы российские военные угрожали ему насилием и физической расправой.
Суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний житель Изюма в Харьковской области получил приговор за работу на оккупантов.".