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На 12 лет посадили жителя Изюма, работавшего полицейским на оккупантов

Общество 12:56   17.08.2023
Виктория Яковенко
На 12 лет посадили жителя Изюма, работавшего полицейским на оккупантов Фото: Харьковская областная прокуратура

39-летний житель Изюма в Харьковской области получил приговор за работу на оккупантов.

«В середине июня прошлого года во время оккупации Изюма местный житель занял должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в созданном оккупантами «Изюмском районном управлении полиции», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Преимущественно коллаборант охранял админздание псевдоправоохранительного органа по будням с 9:00 до 17:00 и с 9:00 до 14:00 в выходные, а также вносил в специальный журнал данные о посетителях.

Кроме зарплаты, так называемый полицейский получал от оккупантов гуманитарную и материальную помощь в размере 10 тысяч российских рублей.

После деоккупации города коллаборанта разоблачили правоохранители.

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признал и утверждал, что стал «правоохранителем» под давлением — якобы российские военные угрожали ему насилием и физической расправой.

Суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Он проведет за решеткой 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 12:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний житель Изюма в Харьковской области получил приговор за работу на оккупантов.".