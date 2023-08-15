На Харьковщине поймали сисадмина оккупантов: предатель хотел «залечь на дно»
Будут судить очередного коллаборанта, работавшего на врага во время оккупации Балаклеи.
Предателем оказался 31-летний житель Балаклеи, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. До начала полномасштабного вторжения РФ мужчина работал компьютерным специалистом в ГУ Пенсионного фонда в Харьковской области.
«При захвате Балаклеи он добровольно заключил трудовой договор с руководителем местной оккупационной администрации государства-агрессора и согласился на фейковую должность «специалиста эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства», — добавили в СБУ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, коллаборант выполнял функции системного администратора — следил за техническим состоянием компьютерного оборудования, занимался настройкой и обслуживанием офисной техники.
После деоккупации района злоумышленник пытался «залечь на дно», однако правоохранители поймали предателя.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить очередного коллаборанта, работавшего на врага во время оккупации Балаклеи.".