«РФ здесь навсегда»: поймали жителя Купянска, которая радовалась оккупантам

В Купянске на Харьковщине разоблачили очередную поклонницу «русского мира».

По данным Харьковской областной прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения РФ женщина публично радовалась оккупантам. Коллаборантка отрицала вооруженную агрессию РФ и утверждала, что «Россия здесь навсегда».

Кроме этого, предательница призывала местных жителей выходить на работу в оккупационную администрацию, подыскивала кандидатов для этого и обещала помочь в трудоустройстве.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).