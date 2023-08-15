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«РФ здесь навсегда»: поймали жителя Купянска, которая радовалась оккупантам

Общество 11:39   15.08.2023
Виктория Яковенко
«РФ здесь навсегда»: поймали жителя Купянска, которая радовалась оккупантам Фото: Харьковская областная прокуратура

В Купянске на Харьковщине разоблачили очередную поклонницу «русского мира».

По данным Харьковской областной прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения РФ женщина публично радовалась оккупантам. Коллаборантка отрицала вооруженную агрессию РФ и утверждала, что «Россия здесь навсегда».

Кроме этого, предательница призывала местных жителей выходить на работу в оккупационную администрацию, подыскивала кандидатов для этого и обещала помочь в трудоустройстве.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске на Харьковщине разоблачили очередную поклонницу «русского мира».".